Sandro retrasa la planificación

Las dudas sobre el futuro de Sandro se están convirtiendo en un problema para el Málaga, que está retrasando ya la planificación a la espera de que el jugador se decida. La prisa del club de Martiricos no es ahora excesiva, pero sí podría perder algunos de los fichajes que está negociando debido a que no puede cerrar operaciones hasta que no conozca lo que ocurre con el delantero canario. El propio director deportivo, Francesc Arnau, ha reconocido que está trabajando con dos planes diferentes (uno en el caso de que sigan todos los jugadores y otro si se producen salidas, aunque sólo sea una), pero no puede decantarse por ninguno de ellos hasta que no se conozca, como mínimo, si finalmente sale Sandro.

La Liga concluyó el domingo y el delantero canario todavía no ha comunicado qué piensa hacer. En principio, tiene contrato con el club de Martiricos, pero los continuos movimientos del representante del jugador, Ginés Carvajal, permiten pensar que hay muchas posibilidades de que el futbolista se marche, ya que la cláusula de rescisión de seis millones es asequible para muchos equipos que están siguiendo al ariete. El representante se ha reunido con varios clubes, el último el Atlético, y ahora, junto al jugador, deberá tomar una decisión final.

Opciones para una cesión

Es probable que, en el caso de que tenga decidido marcharse al Atlético, esté a la espera de la resolución del TAS para conocer si el club ‘colchonero’ puede hacer fichajes (ahora está sancionado y no puede reforzarse hasta el mercado invernal). Esta posibilidad puede forzar, incluso, un mayor retraso en esta operación, aunque también puede conllevar la continuidad del futbolista cedido en el Málaga en el caso de que le mantengan la sanción a la entidad madrileña (esta posibilidad no se ha hablado todavía).

La continuidad del futbolista, algo que desean en el club, forzaría al Málaga a restringir al máximo el capítulo de fichajes debido a que no podría ni siquiera reemplazar a todos los que saldrán por finalizar sus contratos o por la conclusión de la cesión. En este caso habrá más oportunidades para los canteranos, ya que el club tendría menos dinero para la plantilla. Si se marchara Sandro o algún otro futbolista, todo sería diferente, ya que habría más necesidades para reforzarse, pero también más disponibilidad económica.