A sólo 90 minutos del ascenso

Si el árbitro pita el final de los 90 minutos del partido y la portería sigue a cero, el Atlético Malagueño jugará la temporada que viene en Segunda B.

Las cuentas de Ruano Las cuentas en cuanto a resultado son sencillas. El Malagueño se impuso por 1-0 en la ida en la Federación, por lo que si mantiene la portería a cero será vencedor de la eliminatoria. También le vale cualquier empate, e incluso la derrota por la mínima, siempre que el equipo blanquiazul sea capaz de marcar un tanto lejos de su feudo. Es por ello que la obsesión por dejar la puerta a cero se une con la imperiosa necesidad de anotar. Si lo consigue, las probabilidades de pasar serían mayores, ya que estarían obligando a la Segoviana a marcar dos goles de renta para lograr el ansiado ascenso. Estas son las cuentas para que los jugadores del filial puedan disputar la temporada que viene una categoría que, pese a que se les resiste, es la correcta con la calidad que atesoran sus botas.

Esa idea la tienen muy clara todos los jugadores que viajaron este viernes a Segovia, igual de la importancia de marcar. Las caras de concentración en su llegada a la estación de Vialia reflejaba la importancia de la eliminatoria, en la que deberán mantener la renta del 1-0 cosechada el pasado domingo en la Federación, en la que quizá podría haber caído algún gol más.

Ruano viaja con 20 jugadores, de los que tendrá que descartar a cuatro antes del encuentro. Ha puesto toda la carne en el asador, con todos los hombres que han disputado partidos con el primer equipo: En-Nesyri, Ontiveros y Luis Muñoz. Y precisamente la Segoviana ha intentado desestabilizar a los blanquiazules por la presencia de alguno de estos nombres, sobre todo de los dos jugadores de ataque, el de Marbella y el marroquí. Éste último no pudo estar en la ida, pero se ha unido a sus compañeros para el partido de vuelta, y se especula con su titularidad. Con respecto al mejor jugador del filial, Ontiveros, la Segoviana se queja de que el canterano es jugador de Primera. El Málaga, por su parte, ha hecho los deberes, se ha informado y explica que no ha incumplido ninguna ley respecto.

Plantilla de calidad

Convocados del Malagueño: Aarón, Guille Lara, Mula, Iván Rodríguez, En-Nesyri, Luis Muñoz, Ontiveros, Arturo, Gabri, Jack Harper, David Ramos, Ían Soler, Kuki Zalazar, José Carlos, Álex Sánchez, Javi Jiménez, Santi, Castillo, Maty y Wojcik. Campo/hora: Estadio Municipal de La Albuera/ 18.00 horas.

No obstante, y para aquellos que han seguido al Malagueño durante toda la temporada, no sólo son estos jugadores los determinantes. Sin duda, la labor del delantero centro Wojcik es fundamental para que el equipo pueda desplegar su juego natural. Tiene una gran poderío aéreo, y puede moverse tanto de espaldas como de cara a la portería, por lo que su inspiración, junto a la de Kuki o Harper, también será decisiva.

El cuero empezará a rodar este sábado, a las 18.00 horas, y el Malagueño habrá tenido más de veinticuatro horas de concentración en la ciudad castillo-leonesa. Una de las malas noticias para la afición es que el partido no podrá ser retransmitido por el canal oficial del club en Youtube, como ocurrió en la ida. Los locales han exigido a través de la asociación a la que pertenece un canon de 4.000 euros por ofrecer el encuentro, lo que el club malaguista ha considerado una propuesta desorbitada, y no han llegado a un acuerdo, por lo que los hinchas no podrán ver el choque.

La palabra que más se repite es la de «encerrona», que desde dentro del club afirman que esperan durante los 90 minutos. No será fácil, ya que la afición en contra y la presión de no haberlo conseguido otros años quizá es un peso demasiado grande para chavales tan jóvenes. No obstante, es este año en el que el Atlético Malagueño cuenta con una gran calidad en su plantilla. Son muchos los jugadores que han demostrado estar a la altura en circunstancias similares, y por eso se espera que esta campaña, la historia cuente otro final.

La suerte está echada. Los de Ruano se encuentran a sólo un partido de conseguir el ansiado ascenso. Si no lo hacen, tendrán de nuevo la oportunidad en otra liguilla que contará con varias eliminatorias, por lo que el camino se haría más cuesta arriba.