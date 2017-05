Al-Thani se marcha a Catar para iniciar el Ramadán

Al-Thani se marchó este viernes de Málaga. Así lo comunicó el propio presidente del club malagueño a través de su cuenta de Twitter. El dirigente regresa a Catar para iniciar el Ramadán, que empieza este fin de semana y termina a finales de junio.

Al-Thani regresa a su país después de dejar encarrilada la cesión de los terrenos de Arraijanal para La Academia del Málaga, uno de los proyectos más importantes para el club de Martiricos. El presidente del Málaga firmó por la mañana en el Ayuntamiento, junto al alcalde Francisco de la Torre, la concesión municipal de los terrenos donde se iniciarán las obras antes de que acabe este año.

Con la temporada terminada y el Málaga en pleno proceso de construcción de la próxima plantilla, Al-Thani vivirá desde la actualidad del equipo desde Catar.

Goodbye to everyone

Our team , And to all Málaga cf staff and our fans