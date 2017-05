Antonio Banderas saca pecho de su malaguismo por Miami

Pocas campañas de publicidad puede hacer el Málaga tan efectivas como contar con uno de los actores más famosos de Hollywood luciendo su camiseta. Antonio Banderas nunca ha ocultado su simpatía por los equipos malagueños, tanto por el Málaga como por el Unicaja. Incluso felicitó hace poco al Rincón Fertilidad de balonmano femenino por su clasificación para Europa.

El actor malagueño se considera muy malaguista y siempre que tiene ocasión sigue los partidos del Málaga, ya sea desde la distancia o en La Rosaleda. Hoy colgó una foto en su perfil de Twitter corriendo por las calles de Miami con una camiseta del Málaga, en concreto la segunda equipación de esta temporada, en color ocre con el cuello negro.

"Un poquito de ejercicio antes de empezar la jornada #MIAFW ", escribió el intérprete, que está en Miami con motivo de la Miami Fashion Week. La foto de Banderas ha recibido los elogios de los aficionados malaguistas y es una magnífica promoción para el club, ya que el malagueño cuenta con 525.000 seguidores de todo el mundo en su cuenta de Twitter.

Either you run the day or the day runs you!

Un poquito de ejercicio antes de empezar la jornada #MIAFW#wednesdaywisdom#Miamipic.twitter.com/Jf5goGBU2q