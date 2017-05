Mikel, convocado con Venezuela para una gira en Estados Unidos

Tras el final de la temporada con el Málaga, varios jugadores blanquiazules comenzaron su andadura junto a las selecciones de sus países. Este es el caso de En-Nesyri con Marruecos, Sandro, junto a la selección española Sub 21, a cuya concentración se ha incorporado hoy, y ahora también de Mikel Villanueva, que se unirá a Venezuela con su compañero Peñaranda, aunque este en categoría Sub-20. Convocado por el técnico nacional, Rafael Dudamel, el central del Málaga acudirá junto a la 'vinotinto' para disputar una gira por Estados Unidos, en la que ya aparecene señalados en el calendario dos encuentros preparatorios para el Mundial de Rusia que se celebrará en 2018. Ya conocen los venezolanos a sus rivales, que serán la selección americana y la de Ecuador, a las que se medirán este sábado y el jueves que viene, respectivamente.

No es la primera ocasión en la que aparece en la convocatoria junto a la selección venezolana, de hecho ya son once los partidos que acumula con la elástica nacional, parte de ellos jugando como titular. En el caso de su compañero Peñaranda, a pesar de no haber conseguido protagonismo alguno en el Málaga, parecen irle bien las cosas con con las categorías inferiores de la'vinotinto'. Y es que el delantero está siendo partícipe de un momento histórico para su selección, con la que ha conseguido meterse en la fase de cuartos del Mundial Sub-20, tras vencer ayer a Uruguay (0-1), además, en su estreno como titular.