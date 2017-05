Míchel, sin dudas para la portería

La portería sigue siendo una demarcación complicada para el Málaga, aunque siempre disponga de buenos guardametas. Ahora cuenta sólo con Kameni, el titular durante la temporada que se acaba de cerrar, ya que Boyko concluye su cesión y, en principio, abandonará el equipo blanquiazul. De ahí que el club esté buscando un sustituto para el ucraniano, pero no será un relevo cualquiera. Míchel ha pedido a Roberto, del Espanyol, por lo que este partiría con muchas opciones de ocupar una plaza en el once titular, siempre que finalmente se pueda cerrar la operación.

En tal caso llegará para competir con Kameni, como ocurrió con Boyko el año anterior, si bien en esta ocasión el meta camerunés sabe que Roberto, si se incorporara, contaría con el beneplácito del entrenador, que lo conoce de años anteriores. Kameni sabe que tendrá menos posibilidades, sin duda, pese a que él intentaría una vez más hacerse con la plaza de titular. El caso, sin embargo, sería distinto al de Boyko, ya que este también fue recomendado por el entrenador de aquel momento, Juande Ramos, pero el técnico mantuvo al camerunés.

Juande, pese a todo, llegó a cambiar al final a Kameni, dándole la titularidad a Boyko, pero coincidió con un mal momento del equipo y con los problemas en la Copa del Rey, donde causó baja el camerunés a última hora por unos problemas estomacales. La eliminación del equipo y el mal ambiente reinante derivó en la dimisión de Juande, que abandonó el equipo con una buena clasificación en la Liga, pero fuera ya de la competición copera (lo eliminó el Córdoba, de Segunda).

El fichaje del meta del Espanyol está pendiente de la negociación entre los clubes, mientras que el Málaga también maneja otras opciones

Es previsible que en esta ocasión todo sea distinto, ya que Míchel no tiene demasiadas dudas sobre la portería. Kameni llegó al Málaga, también procedente del Espanyol, en enero de 2012, pero sus opciones de jugar eran mínimas, ya que Willy Caballero estaba siendo uno de los más destacados de un equipo estelar que pugnaba por las primeras plazas en la Liga y también brillaba en la Champions. El camerunés pasó malos momentos entonces, pero tras la salida del argentino, traspasado al Mánchester City, se quedó al frente de la portería.

Lucha con Ochoa

Pero pronto le apareció la lucha directa con Ochoa, pero Javi Gracia dejó en segundo plano al mexicano desde la pretemporada y apostó claramente por el camerunés, lo que derivó en una posterior renovación del contrato de Kameni (volvía a cobrar lo mismo tras una rebaja anterior). Cara a la próxima temporada tendrá de nuevo una dura competencia. En principio, todo hace indicar que será Roberto, pero el club también estudia otras opciones para reforzarse.

El Málaga ya ha cerrado un acuerdo particular con el propio Roberto, pero deberá negociar y concretar un acuerdo definitivo con el Espanyol para cerrar la operación, que ahora sigue en el aire. No se puede descartar tampoco al propio Caballero, que ha dejado el City, u otros nombres propios de porteros que no tuvieron la pasada temporada la continuidad que pretendían en sus equipos.