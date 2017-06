Sandro no se entrena con la selección sub-21 por unos problemas físicos

El delantero del Málaga Sandro está 'tocado', aunque sus problemas físicos no son de gran relevancia, y no se está entrenando con la selección española sub-21, con la que está concentrado en la Ciudad del Fútbol de Madrid. El canario se ha ejercitado al margen del grupo como medida de precaución y desde la Federación aseguran que no trabajará al ritmo de sus compañeros hasta la semana que viene.

Sandro, que está pendiente de cuál será su futuro tras la negativa del TAS al Atlético para fichar hasta el próximo mercado invernal, está siguiendo un "tratamiento de la fatiga en el tercio proximal del recto anterior de su cuádriceps derecho", según el parte médico oficial suscrito por el doctor Jorge Guillén Montenegro de la Federación.

Los convocados por Albert Celades están trabajando desde ayer y también tienen previsto realizar una nueva sesión mañana, aunque no es previsible que se incorpore a ella el malaguista Sandro.