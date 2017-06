Malagueño: Motivos para creer

Quedan motivos para creer. Hace tan solo una semana el Malagueño se jugaba a un partido el ascenso directo contra la Segoviana. Tenía que defender la renta del 1-0 de la ida, pero no logró completar un buen partido y tendrá que luchar el objetivo en la nueva liguilla de 'play off'. Emilio Morales y Daniel Maldonado acompañaron al equipo de Ruano en su andadura por Segovia, y después de haber seguido al conjunto malaguista durante un año entero, no dudan que hay motivos para creer. Caer y levantarse. Así es el deporte. Así es la vida. "Sí, se puede". Ahora el siguente paso es eliminar a la Peña Deportiva de Ibiza a doble partido. Este fin de semana, primer partido en la isla. Primer paso para convertir el 'Sí, se puede' en una realidad.