SANDRO, MUEVE FICHA

Avanzado el acuerdo con el guardameta Roberto, nuevo competidor de Kameni, la planificación del Málaga sufre un importante atasco a la espera de que Sandro mueva ficha. Claro está, no en lo concerniente a si continuará o no de blanquiazul, detalle que hasta el más optimista de los seguidores parece tener asumido, y sí acerca de cuál será su destino.

Con los seis millones de Sandro, a Arnau le quedará trabajo en las próximas semanas. Mucho. Ya advirtió en su última comparecencia de que sería difícil tener la plantilla ultimada antes del regreso al trabajo (el 5 de julio), a diferencia de lo sucedido hace un año. Pese al buen final liguero del equipo, me parece claro que el grupo necesita una amplia reestructuración, y no sólo el esperado relevo generacional, con la despedida de los Demichelis, Weligton, Duda y Charles. Para empezar, hay que recomponer todo el ataque, y también traer a dos centrales, tras perder a Llorente. Veo a un Málaga con Luis Hernández, Camacho, Recio, Pablo, Juanpi (al que Míchel ha de pulir) y un buen punta como pilares.

No es un secreto que Arnau maneja varias opciones ya para estos puestos. Hasta ahora hubo luces y sombras en sus elecciones. Va de suyo que es casi imposible un pleno de aciertos a la hora de fichar. El fútbol encierra numerosas variables que a veces se escapan a un simple análisis técnico-táctico de una necesidad. Y la mayoría de decepciones (Koné, Peñaranda y Santos, los casos más claros) se compensa con una excelente operación con Sandro, que pese a que pueda dejar ahora poco dinero ya ha sido más que amortizado, o con Luis Hernández en enero. Aun asumiendo que muchos malaguistas no estarán de acuerdo conmigo, creo que en el mercado hay opciones de jugadores capaces de hacer olvidar al canario. Uno ya se ha comprometido con el Betis (Sergio León), pero veo a otro, Mariano (Real Madrid), capaz de igualar o mejorar su registros si le dan confianza como &lsquonueve&rsquo del Málaga. También está un mercado internacional que el club no ha demostrado tener dominado en los últimos años.