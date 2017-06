Los primeros movimientos del Atlético para fichar a Sandro, en cuestión de horas

El Málaga no tiene noticias sobre el futuro de Sandro, pero tiene la certeza (ya no es sólo una intuición) de que recalará en el Atlético de Madrid. Es más, también se espera que este club dé sus primeros pasos para hacerse con el delantero canario de forma inminente, en las próximas horas. Dado que puede contratarlo pero no incorporarlo hasta invierno (debido a la sanción impuesta por el Tribunal de Arbitraje del Deporte), la principal opción sería la continuidad del punta en el conjunto blanquiazul hasta el 1 de enero.

El club de La Rosaleda espera conocer esta misma semana la propuesta del Atlético , aunque, como apuntó ayer SUR, el entrenador malaguista, Míchel, está abierto a la posibilidad de que Sandro siga hasta enero a sus órdenes. Eso sí, dado que el mercado invernal ofrece escasas opciones interesantes, se espera contar con el ingreso del club madrileño para contar con un recambio de garantías desde el mismo momento en que comience la Liga.