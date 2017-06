El club no descarta la continuidad del medio centro Kuzmanovic

En principio sólo dos jugadores que estaban cedidos en el Málaga entraban en los planes de futuro, el central Llorente y el polivalente jugador zurdo Juan Carlos, pero el primero de ellos se ha convertido en una opción inviable debido a que la Real Sociedad está a punto de anunciar su fichaje hasta 2022 (por un monto superior a cinco millones), y no cedido por el Real Madrid, como era la pretensión del club de La Rosaleda. Sin embargo, existe un tercer caso de un futbolista prestado al conjunto blanquiazul cuya continuidad no debe descartarse: Kuzmanovic.

La situación del centrocampista suizo e internacional serbio es peculiar, porque hace apenas un año el Málaga cerró un acuerdo con su club de origen, el Basilea, que incluía una opción de compra a coste cero. Era una operación a todas luces interesante, máxime cuando los informes sobre Kuzmanovic eran excelentes. En concreto, procedían de Dragutinovic, que estuvo en el Sevilla a las órdenes del entonces entrenador blanquiazul, Juande Ramos, y que había coincidido con el medio centro en la selección absoluta serbia.

Kuzmanovic se significó desde el primer día por su profesionalidad y muy pronto, en sólo dos partidos, también se ganó los aplausos de los aficionados por su capacidad para hacer el fútbol sencillo en el centro del campo. Pero una lesión le pasó factura y después de dos jornadas inédito forzó al máximo –en una decisión personal de enorme compromiso– para no faltar en el partido en casa frente al Leganés. Recayó al poco de comenzar la segunda parte y no volvió a jugar en toda la Liga. Tuvo que ser operado y ya no pudo contar ni para Juande ni para los otros dos entrenadores de la temporada, Marcelo Romero y Míchel.

En principio pocos pensaban que Kuzmanovic tuviera la posibilidad de continuar en elMálaga, pero es una alternativa que el club mantiene abierta, que no se descarta. La razón es sencilla: el club no tiene dudas sobre lo que puede aportar en el terreno de juego y al mismo tiempo quiere ver cómo evoluciona el mercado porque, en caso de dificultades debido al tope salarial, la continuidad del internacional serbio sería una alternativa interesante.