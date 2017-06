El Málaga se atasca en la planificación

Suelen decir los dirigentes de los clubes que la primera quincena de junio es la peor etapa para cerrar operaciones. El mercado apenas se mueve, hasta que alguna gestión que produzca un efecto dominó, y los equipos no arriesgan ni en la entrada ni en la salida de jugadores a la espera de que en los últimos días del mes, con la pretemporada a la vuelta de la esquina, haya más facilidades. A estas alturas la planificación del Málaga se encuentra en punto muerto, con demasiadas negociaciones, pero cogida con pinzas por diversos factores.

Tope salarial

El ‘salario Liga’ (como prefieren denominarlo en el Málaga) es un auténtico quebradero de cabeza. Cuadrar las cifras resulta esta vez más complicado debido a que la rebaja en la cantidad asignada por LaLiga ronda el diez por ciento. Hoy por hoy, el club está muy cerca del tope, con un margen inferior al millón, así que prevalece la tesis de buscar salidas a menos que las incorporaciones sean con la carta de libertad y con una ficha ‘normal’. De ahí que varios objetivos sean jugadores que acaban contrato, como el central francés Baysse, del Niza.

Baysse: encarrilado... como con Chantome hace un año

La operación para la llegada del central francés Paul Baysse está encarrilada, con avances escalonados conforme pasan las horas, pero en La Rosaleda se muestran muy cautos. Hace un año otro futbolista galo estaba ya apalabrado (el centrocampista Chantome) y con los contratos redactados el agente dio la espantada. Los representantes que trabajan en el vecino país suelen descolgarse continuamente con nuevas peticiones, una situación que siempre obliga a recelar.

Baysse, que termina contrato con el Niza, está en la agenda de otros clubes, como ya ocurría con el referido Chantome. En el seno del Málaga son optimistas, pero no quieren lanzar las campanas al vuelo. En principio el acuerdo será por tres años o tres más uno (como con Adrián). Se trata de un central con amplia experiencia en la Ligue 1 que ha mostrado jerarquía en un equipo que ha deslumbrado esta temporada (el Niza ha competido de tú a tú con el Mónaco y el París Saint-Germain), con oficio (29 años cumplidos el 18 de mayo) y que no desentona en ninguna faceta. Destaca en el juego aéreo, es aseado técnicamente y no es lento. La única duda quizá se centre en su adaptación a una Liga mucho más competitiva. Al margen, claro, de que no surjan contratiempos en los próximos días para que se pueda cerrar su fichaje.