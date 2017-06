A falta de resolverse esta semana las liguillas de ascensos y descensos de Segunda División, cerrojazo a la temporada oficial. Sólo nos falta por saber qué va a pasar con nuestro Atlético Malagueño a un paso ya de Segunda B y, por vecindad y simpatía, con ese Cádiz en su enésimo intento de volver a Primera. Atrás quedan la Liga, la Copa del Rey y la Champions y también algunas ilusiones rotas. A la espera de este momento final, el fútbol sufre una especie de convulsión, los proyectos se tambalean y los clubes mueven los hilos a su alcance destituyendo entrenadores, cambiándolos de lugar y, en algún caso, tratando de iniciar nuevos proyectos, fiándolo todo a un nuevo entrenador. El Real Madrid no sabe a quien fichar porque ya tiene los mejores jugadores; el Barcelona da la impresión de no saber por dónde tirar a causa de sus numerosos problemas y, ¡quien sabe!, a lo peor piensa en repescar al independentista Guardiola para suplir a tantos presidentes encausados&hellip El Atlético de Madrid quiere pero no puede fichar por aquello de la sanción, con dos delanteros aguardando en el quicio de la puerta, Sandro y Diego Costa. Y así, más o menos, los demás.

Y mientras tanto, el Málaga en su postura habitual por estas fechas, pendiente de la venta de jugadores y a la espera de otros que lleguen baratos y con buena nota, lo que no invita al optimismo. Así y todo, se nota en los escasos dirigentes que pueden dar la cara una mejor disposición con el aval de contar ya con un entrenador que puede echar una mano a la hora de aprovechar las oportunidades del mercado. Por la fuerza de la costumbre, sin embargo, hemos de aceptar esta situación y empezar a ilusionarnos con una nueva temporada con objetivo europeo. Entre las penas y alegrías repartidas por unos y otros en la campaña que acaba, el Málaga supo reaccionar lo suficiente y a tiempo para poner en marcha un nuevo plan. A ver qué sucede ahora.