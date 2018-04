Objetivo: maquillaje

Sea cual sea el rival del Málaga, Juan Antonio Zamora, el locutor invidente de La Rosaleda, estará en su asiento como abonado. La pasada semana, Juan Antonio recibió un merecido homenaje por parte de la Fundación del Málaga en Ronda, y enormemente emotivo. Nos abrió las puertas del sentimiento de alguien que no ve, pero sí percibe. Le vimos reír de alegría con Basti, llorar de afectividad, por teléfono, con Ben Barek, y ofrecer una lección magistral de malaguismo, como pocas veces he visto. Como decía Juan Antonio: «Si damos un paso hacia atrás, será para coger más fuerzas».

Razón a los agoreros

Ya nos gustaría a todos los malaguistas que el Domingo de Resurrección fuese también para nuestro equipo. Pero va a ser que no. Cuando las cosas se hacen tan mal como se han venido haciendo durante toda la temporada, los resultados no pueden ser otros que los correspondientes a una debacle, aunque hay tiempo para maquillarla. Todo esto no deja de ser sólo el resultado de las decisiones tomadas en esta última temporada, sino el acúmulo de los desaciertos en las últimas. Echando la mirada hacia atrás, desde el desembolso económico para configurar el equipo que jugó la Champions, todo han sido ventas de aquellos que destacaban y llegadas al club de cesiones, préstamos o experimentos. Cada pretemporada había que aguantar a los agoreros de turno la dichosa frase: «Este año nos vamos a Segunda». Este año no ha sido menos, pero a los que manteníamos la esperanza en el trabajo de los profesionales y en la erupción de canteranos como Castillejo o Fornals, que en esta ocasión nos visitan, se nos viene el cielo encima no solo por el mal hacer, sino, además, por tener que darle la razón a aquellos infaustos que torpedeaban la ilusión de su coro cada comienzo de temporada.

Devaluación general

Después de siete derrotas consecutivas, el Málaga consiguió sumar en su último partido de Liga en el estadio de Balaídos. En aquel encuentro fueron protagonistas directos, para dejar las porterías a cero, el portero malaguista Roberto, que volvió a tener una actuación sobresaliente, y el delantero internacional Iago Aspas, que erró lo más fácil. Restan nueve partidos de Liga, lejos de los puestos de permanencia y con un calendario inmediato que puede acelerar el desastre. Si ya casi están saliendo los jugadores al campo para jugar frente al Villarreal, espera el próximo viernes al 'Dépor' en Riazor; a mediados de abril, el Real Madrid en La Rosaleda, y justo después, entresemana, habrá que viajar al campo del Levante. En los próximos dieciocho días se disputarán cuatro partidos que pueden dejar sentenciada la temporada para el conjunto malaguista. Viendo el panorama que viene ofreciendo el equipo, pocos clubes miran hacia el estadio de Martiricos en busca de algún jugador interesante. La devaluación es general, del club, del equipo y de las individualidades que lo componen. Nadie sale fortalecido de un descenso.

Ejemplo de gestión

El Villarreal se presenta en La Rosaleda con los deberes por hacer. A falta de nueve jornadas, ocupa la primera plaza para la Liga Europa, seguido por el Sevilla, a dos puntos, y al Girona, a cuatro. Son conscientes del durísimo fin de temporada que les espera para conseguir su objetivo, ya que tienen pendiente por jugar los encuentros frente a los cinco primeros clasificados y, entre ellos, el Málaga, el Athletic de Bilbao y los dos equipos gallegos. Bajo la batuta de un exmalaguista, Javi Calleja, los Asenjo; Mario, Costa, Álvaro, Bonera; Rodri, Trigueros, Soriano, Fornals; Raba y Bacca, como once tipo, a los que se les puede añadir Ünal, Castillejo y Sansone, están en el bloque de favoritos para conseguir la participación en la segunda competición Europea. Siempre que he tenido la oportunidad de comentar sobre el Villarreal, se me ha quedado pendiente destacar los veinticinco años del que llegara como gerente, de la mano de Pascual Font de Mora, y desde hace catorce temporadas, consejero delegado del club, José Manuel Llaneza, auténtico 'alma máter' del Villarreal.