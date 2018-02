El Málaga empata sin goles ante el Shonan Bellmare

El Málaga se enfrentó esta mañana al conjunto japonés Shonan Bellmare y no pudo pasar del empate sin goles en este partido amistoso. El once inicial del cuadro malaguista estuvo formado por Andrés; Iván, Ian Soler, Chica, Meléndez; Juanpi, Rolón, Kuzmanovic, Chory Castro; Bueno y En-Nesyri. El técnico gaditano no tardó en mover el banquillo y en el minuto 36 dio entrada a Borja Bastón por En-Nesyri.

El Málaga busco salir con balones en largo hacia En-Nesyri y trenzar jugadas por las bandas. No obstante, no creó excesivo peligro en la portería japonesa durante la primera mitad. Destacado papel el que desarrollaron los cuatro defensores del Atlético Malagueño, que tuvieron sus minutos con el primer equipo. El conjunto japonés creo peligro por la banda izquierda, con un incisivo Mihael que puso buenos centros que solventó sin demasiado apuros la zaga malaguista.

En la segunda mitad José González decidió mover el banquillo y dio entrada a Ideye y Roberto. No iban a ser los únicos cambios, puesto que en el minuto 60 entraron Rosales; Ignasi Miquel; Luis Hernández; Recio; Iturra; Keko; Samu y Adrián. La imagen del equipo cambió considerablemente y el Málaga se volcó al ataque con internadas de Keko y Samu por las bandas. Buen papel el de Ideye en su vuelta a los terrenos de juego tras cuatro meses parado en China. El Málaga, tras este choque, tiene las miras puestas en la 'final'del lunes (21.00 horas, Gol) en Las Palmas.