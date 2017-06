Ontiveros, Luis y En-Nesyri, al primer equipo El Málaga prevé que el marbellí tenga dorsal profesional, y estudiará si los otros dos filiales cuentan con número ANTONIO GÓNGORA Jueves, 29 junio 2017, 00:33

Tres canteranos se consolidaron de alguna u otra forma en el primer equipo en el anterior campeonato, por lo que el Málaga deberá decidir ahora cuál será el rol de cada uno de ellos cara a la próxima temporada. Son los casos de Ontiveros, Luis Muñoz y En-Nesyri, que van a estar en el primer equipo. El marbellí, que ahora está recuperándose de una intervención de pubalgia, es el que más contó en el conjunto profesional, ocupando una plaza en el once inicial en varios encuentros, por lo que el club tiene previsto que ya disponga de dorsal para la campaña que viene, lo que le convertirá en uno más de la plantilla que dirige Míchel.

El caso de Luis y En-Nesyri será distinto. En principio, está previsto que no bajen al filial, pero no está claro que ambos dispongan de dorsal también con el primer equipo. Todo dependerá de cómo de desarrolle la planificación de la plantilla blanquiazul y las nuevas incorporaciones que lleguen en este mercado veraniego. La pasada campaña ya trabajaban los dos a las órdenes del técnico madrileño, aunque también tomaron parte en los encuentros del filial cuando Míchel no los necesitaba.

El club, en cualquier caso, no contempla en este momento la salida tras la celebración de la pretemporada de ninguno de estos tres jugadores, que fueron los más destacados de la cantera la campaña anterior. Aunque queda por conocer cuál será el papel preciso que desempeñe cada uno de ellos en el futuro equipo. Luis y En-Nesyri realizarán la pretemporada con cierta normalidad, mientras que Ontiveros seguirá recuperándose.