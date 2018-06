¿HABRÁ 'PEDREA' POR UN POSIBLE TRASPASO DE HORTA? Secreto de sumario El Málaga sigue de cerca el futuro del portugués, por el que obtendrá beneficio si la venta es por un precio elevado. El Schalke quiere comprarlo por 15 millones Horta celebra un gol con el Braga. / Efe SERGIO CORTÉS Viernes, 8 junio 2018, 01:04

Con el tope salarial más que superado y condicionado por las 'amortizaciones' correspondientes por la elevada inversión en fichajes (sobre todo, en los casos de Santos, Keko, Cecchini y Rolón), el Málaga está forzado a soltar lastre y a cerrar traspasos para acometer la planificación con unas mínimas garantías. Pero ambas vías se antojan realmente complicadas porque el caché de los jugadores está bajo mínimos después de una temporada nefasta. Varias son las esperanzas y pocas, esa es la realidad, las certezas. Y entre medias surge la opción de una posible 'pedrea' por un posible traspaso de Horta.

Aunque en la lejanía, muy de refilón, el Málaga sigue muy de cerca todo lo que acontece en torno a Horta, aquel joven futbolista portugués que gustó nada más llegar, en la pretemporada en 2014, y que luego pasó a tener un rol secundario debido básicamente a la explosión de los Samus. Luego, como es sabido, no cuajó en el estilo de juego de Javi Gracia -tampoco ayudó su carácter apocado- y regresó a su país. Su pista casi había desaparecido para los aficionados malaguistas, no así para el club.

En Horta se había depositado mucha confianza hace cuatro años. Y no sólo por parte del Málaga (fue un fichaje del ya ex director deportivo, Mario Armando Husillos). También su propiedad correspondía en un importante porcentaje al fondo de inversión del agente más poderoso del mundo, Jorge Mendes. Al no triunfar en España, el extremo pasó a ser un futbolista en un segundo plano. Hasta ahora. Su gran temporada en el Braga ha provocado cierto interés en el mercado europeo y desde Alemania se apunta que él Schalke 04 está dispuesto a desembolsar nada menos que 15 millones, una noticia de la que ya se han hecho eco en el país del volante.

Como es sabido, cuando el Málaga incorporó a Horta lo hizo con parte de la propiedad. No quedaba otra. Y aunque no era muy alta, así al menos se garantizaba una cantidad en caso de traspaso. La relación con el Braga también facilitó incorporar entonces a Juan Carlos, que hasta el verano pasado pertenecía oficialmente a este club portugués sin que hubiera jugado una sola temporada en sus filas. De hecho, estuvo cedido en diferentes equipos, el último blanquiazul. Sin duda, un caso singular.

Precisamente hace un año el Málaga tuvo que sentarse a negociar con el Braga y con los representantes de Horta y Juan Carlos para tratar de cerrar un acuerdo satisfactorio para todas las partes que facilitara quedarse en propiedad con el polivalente jugador zurdo. Para ello hubo que ceder en lo relativo al porcentaje de propiedad del extremo luso. Las conversaciones duraron más de la cuenta y hubo que esperar demasiados días para firmar toda la documentación necesaria.

Ante el panorama actual, con ese interés del Schalke 04, ¿qué beneficio puede sacar el Málaga? La realidad es que el club de Martiricos apenas tiene derechos sobre Horta, pero no así en caso de traspaso. Y más dependiendo del coste de la operación. De ahí que en La Rosaleda estén muy atentos a todos los acontecimientos en torno al futbolista portugués y hayan mantenido cierto contacto con su agente, Carlos Gonçalves. El interés del equipo de la cuenca del Ruhr parece bastante firme.

El principal obstáculo, por lo que trasciende de una operación que se antoja enrevesada, se centra en que de salida el Braga tampoco está muy por la labor de negociar un traspaso de Horta a menos que algún club pague su cláusula de rescisión (fijada en 25 millones). Al fin y al cabo, el beneficio que obtendría no sería el deseado por una cantidad inferior debido a que hay demasiadas partes implicadas en caso de reparto por la venta del futbolista. Eso sí, la presión que puede recibir de alguna de ellas va a ser intensa...

El Málaga, lógicamente, se encuentra a la expectativa porque puede encontrarse con una 'pedrea' que, vista la situación económica actual, aliviaría la complicada situación actual. Por ejemplo, contar de repente (casi sin esperarlo) con aproximadamente dos millones serviría para dejar casi compensado el tope salarial antes de afrontar cualquier movimiento. Y aunque es cierto que el Braga no quiere ni plantearse el traspaso de Horta, en Portugal se asegura que hay tantos intereses que el futbolista saldrá sí o sí en caso de que un equipo de una gran liga europea insista. Viendo el papel de algunos actores, el Schalke puede haber sido sólo el primero...