«Pellegrini me habló del Málaga y me dijo que sería un gran lugar»

Sead Haksabanovic (se pronuncia como palabra esdrújula, como corroboró el mismo), al que ya llaman simplemente como 'Haksa', es la quinta cara nueva que presenta el Málaga en La Rosaleda este verano, aunque cronológicamente la sexta incorporación cerrada (se confirmó antes la de Pau Torres). El jugador de ascendencia sueca y montenegrina, que ha sido internacional absoluto con esta última selección, tiene 19 años y llevará el dorsal '20' en su camiseta.

«Es un gran paso para mí venir a un gran equipo como el Málaga, donde además puedo dar lo mejor de mí mismo. Es un club bastante serio, así que es un paso más en mis aspiraciones», comentó el futbolista, a préstamo por el West Ham United, el equipo que entrena el exmalaguista Manuel Pellegrini. Precisamente se refirió a él Haksabanovic. «Es verdad que no conocía mucho del Málaga, sí que tenía muy buenos aficionados y un gran estadio, y que es un gran lugar para vivir. Antes de venir Pellegrini me habló del Málaga y me dijo que sería un gran lugar».

A la hora de autodefinirse, consideró que su mejor posición es la de medio punta, por detrás del delantero. «Me considero un jugador rápido, también con buen pase y tiro, pero lo que más quiero hacer es ayudar al equipo de todas las formas posibles», dijo y citó a Hazard como un referente actual: «Soy fan de él. Me fijo mucho en su juego y en su capacidad de movimiento».

También ensalzó sus condiciones el director deportivo del Málaga, José Luis Pérez Caminero: «Es un jugador muy vertical, que va a gustar en el concepto del fútbol de aficionado del Málaga. Es un futbolista muy bueno en la categoría de Segunda. Él tiene polivalencia. Puede jugar en una banda, de medio punta, y eso es lo bueno». El dirigente no quiso concretar nada sobre el inminente acuerdo con Alfred N'Diaye, que incluso ya está pasando las pruebas médicas, ni acerca de cuántos fichajes pueden quedar aún en la planificación de la plantilla malaguista.