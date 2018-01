Las peñas malaguistas se rebelan contra el jeque Al-Thani El jeque Al-Thani, durante un acto del Málaga (archivo). / Fernando González Reclaman la iniciativa del jeque ante la grave crisis deportiva del Málaga PEDRO LUIS ALONSO Málaga Martes, 9 enero 2018, 13:56

La Federación de Peñas Malaguistas ha emitido un largo comunicado dirigido al jeque Al-Thani ante la gravísima situación deportiva del club, con el equipo en zona de descenso y a cinco puntos de los puestos de permanencia tras la derrota del lunes ante el Espanyol (0-1). En el mismo expresa su malestar por los horarios y la inacción en la entidad. (Lea el contenido íntegro de la carta aquí). "Cual castillo de naipes, sin una cimentación sólida, el proyecto empezó a derrumbarse hasta llegar a la caótica situación que padecemos en la actualidad. Nuestro Málaga, como dice la canción, “se me va, como el agua entre las manos se me va” y de usted depende, poner debajo un cubo que la recoja (...) Creemos que el club se ha descapitalizado deportivamente hablando y la consecuencias palpables han sido ir bajando puestos en la clasificación final de la últimas temporadas".

El texto alude también al inexplicable retraso de las obras de La Academia, a la no destitución de Míchel ("se nos hace difícil entender que todavía siga dirigiendo a un equipo, que deambula por el terreno de juego"). Finamente, cuestiona la respuesta de la plantilla malaguista en el campo ("la indolencia que están demostrando sobre el terreno de juego, no les hace acreedores a defender nuestro escudo y nuestros colores). Para terminar hace un llamamiento a superar la crisis ahora que, a una jornada del término de la primera vuelta aún se está a tiempo: "Con sesenta puntos por disputar todavía, no podemos tirar la toalla y por nuestra parte no va a quedar, mientras haya posibilidades de mantener la categoría, animando durante los noventa y tantos minutos que duren los partidos y dando nuestro apoyo al club de nuestros amores, pero eso sí, exigiéndoles lo máximo a cada uno de los que se enfunden la camiseta".