¿Qué piensa el capitán del Málaga de Míchel, Al-Thani, Rolón,...? Recio, ayer en las gradas del estadio Ciudad de Málaga al término del entrenamiento. / Ñito Salas Recio Jugador del Málaga. El capitán malaguista admite: «El equipo ahora está para otras cosas, para hacer un juego más directo y dejar la portería a cero» PEDRO LUIS ALONSO Viernes, 20 octubre 2017, 00:24

–Vamos a ir ahora con nombres propios muy concretos. Cortita y al pie: Míchel...

–Bueno, ya me han preguntado muchas veces por él y quizás sea repetir lo mismo. Creo que es un entrenador que vino la temporada anterior aquí en una situación delicada, con cuatro puntos de ventaja sólo sobre el descenso y un calendario difícil. Recuperó psicológicamente a mucha gente y fue una parte importante para que el equipo se salvara y de la manera en que lo hizo. Ahora es normal que haya dudas sobre él. Tanto el entrenador como los jugadores vivimos de los resultados y cuando no llevas ninguna victoria... Para mucha gente se le ha acabado el crédito, pero nosotros tenemos que ser conscientes de que es el técnico que nos va a sacar de esto y que tenemos que estar con él, mientras el club no decida lo contrario. Vamos a muerte con él, tiene capacidad.

–El Barcelona...

–Es de los mejores equipos del mundo. Tengo experiencia de años anteriores y tuve la suerte de estar en el 0-1 de hace tres años, en el 1-0 con el gol de Vermaelen a poco del final y el 0-0 del pasado año. En los últimos tiempos no se nos ha dado mal. Les ganamos en casa la última Liga, empatamos con ellos hace tres también aquí... Hemos sido un rival muy jodido para ellos. Les hemos planteado partidos en los que les hemos puesto en dificultades máximas. Nos han metido un gol en tres encuentros en el Camp Nou. Eso es increíble. Cuando ganamos allí fue la temporada del triplete, era el mejor equipo del mundo. En el fútbol no hay nada escrito. Quién te dice que el último no puntúa en el campo del primero. Le han ganado equipos de Segunda B a otros de Primera... Se puede puntuar.

–Al-Thani. Hace mucho que no lo ve...

–Al final es el jefe, el que manda. Aquí sigue su familia, a la que vemos más a menudo. No tengo mucho que decir. Él tiene su forma de ver las cosas. Lleva muchos años con el club y de una forma u otra el equipo ha sabido mantenerse. Algo bueno habrá hecho en todo este tiempo, incluso con sus errores, como cometemos todos. Ahora no es algo que me haga pensar mucho. Tenemos cosas graves aquí, en el campo. Ya se han vivido dificultades en otros momentos con él y al final el equipo ha salido. Seguro que confiará en nosotros y en el míster.

–La afición malaguista...

–Es uno de los pilares del club. Para nosotros es importantísima al jugar, pero también para la entidad. Yo que he vivido muchos años en el Málaga, que he tenido años en los que se acabó octavo o cuarto, pocas veces vi el pasillo del día del Athletic. Eso quiere decir que la afición está con nosotros en las malas. Siento ahora el apoyo de ella ahora. Tenemos una plantilla similar a diez o doce de Primera y se va a definir todo por detalles. La afición sabe nuestras dificultades y está con nosotros a muerte. No les estamos dando motivos ahora para creer, pero el domingo estaba casi lleno el campo. Al final la afición es lo que mueve a un club y es la que lo puede mantener.

–Y, para terminar, su compañero Rolón...

–A él le cuesta un poco más. Es difícil entrar en esta dinámica. Recuerdo a Ricca, que llegó de Uruguay en invierno y el equipo estaba noveno o décimo, iba rodado. Debutó en Anoeta e hizo un partidazo. Lo normal es que cualquier jugador que saliera lo hiciera bien. Ahora las circunstancias son otras. Rolón es joven y llega de otra liga. Tiene que jugar muchos partidos en Primera para buscar esa adaptación. Creo que puede darnos muchas cosas este año y tenemos que saber buscar esa situación.