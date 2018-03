¿Qué pinta el actual entrenador? Jose se dirige a sus jugadores. / Ñito Salas Las cosas de Cañete A Jose no los destituyen ni va a seguir otro año; por muchos números que hagan, no salen las cuentas a un Málaga que huele a Segunda por los cuatro costados PACO CAÑETE Martes, 27 marzo 2018, 01:08

¡Ozú!, como diría un paisano ante cualquier sorpresa. Así reaccioné más o menos cuando terminé de leer un artículo de Sergio Cortés, relacionado con los contratos de los jugadores de nuestro primer club. ¡Ozú! En el Málaga actual son muchos los que están por encima del millón. No será por rendimiento, aparte de la voluntad. De ellos, sólo tres continuarían en Segunda con los mismos ingresos. El resto tiene registrado en contrato una rebaja del 50% en caso de perder la categoría. Visto lo visto, una barbaridad. Para la próxima campaña, la mayoría de los jugadores tienen contrato en vigor… ¡A dónde van a ir..! Después de la Semana Santa quedan 9 partidos. 27 puntos. El Málaga ha sumado 14 en 29. Por muchos números que hagan, no salen las cuentas. Dicen, aseguran, comentan, afirman, garantizan y declaran que Mario Husillos ya está negociando la contratación de un entrenador para el año que viene en Segunda.

No hay que ser un insensato para pensar que el Málaga huele a Segunda por los cuatro costados. Ahora bien, hoy, aquí y ahora, ¿qué pinta el actual entrenador en estos momentos? Ni lo destituyen ni va a continuar una temporada más. Cero grados, como dijo aquel. Jose lo tiene que estar pasando mal. Como cualquier aficionado, ¿no? Es profesional y está en el ecuador de su carrera. Ni dudar que se entrega en su trabajo a tope. Otro cantar es referirse a su estado de ánimos. A predicar con el ejemplo y su aportación para mantener en el mejor estado anímico y deportivo al plantel. Lo que sea, sonará. Aunque los clarinazos del descenso van por el segundo aviso. Más difícil, imposible.

Otro caso es el de los cedidos. Cuando proceden de un Primera de otra liga importante, argumentan que pretenden jugar muchos partidos para estar en el Mundial de este verano. Después, en enero, idem de lo mismo, con un añadido: vienen de no participar en competición desde meses atrás. Contrarreloj se ven obligados a realizar una especie de pretemporada en el mes de febrero. Para qué decir del que llegó con 9 kilos por encima de su peso normal. Un lío. Para que el enredo sea mayor en todas las medidas, Al-Thani y BlueBay se tienen que ver en los tribunales. El portero Roberto, el de mejor rendimiento hasta ahora, no va a continuar en el Málaga. Aparte de que viene cedido del Espanyol, y de que tiene una ficha alta, no continuará en Segunda. Pena, penita, pena. No se olviden que el Málaga ha pagado 5 millones por Keko, y por Cecchini 4,6, y traer a Rolón costó 3,2 millones de euros. Hay que recordar no lo que han hecho, sino lo que han dejado de hacer: todo. Se puede cometer un error en fichar, pero con estos fracasos en serie dan ganas de llorar. ¿Cómo te los quitas de encima? La próxima temporada aun con dinero de televisión –sobre 20 millones–, marcará un antes y un después. En fin, que ya queda menos. En medio una afición desilusionada, triste, pero no cansada. Siempre espera lo mejor. Málaga y su club se merecen mucho más.

España se enfrentó a Alemania el pasado viernes en Dusseldorf. Los últimos ganadores de la gran competición mundial, terminaron con igualada a 1. Ambas selecciones llevaban 16 partidos sin perder. La primera parte fue espectacular. Por lo que se refiere a La Roja, con una formación contra pronóstico, salvo en defensa. Lopetegui presentó un 11 digamos muy personal en el que brilló el trío integrado por Silva, Iniesta e Isco, que lo bordaron. El paisano, intocable para este seleccionador, logró con su juego que el público, españoles y alemanes, corearan su nombre. Hasta que fue relevado por Asensio en el segundo tiempo, el de Arroyo de la Miel hizo virguerías. Mostró su gran habilidad, hizo su jugada rozando la perfección, exquisitas y afiligranadas. Un detalle para recordar fue en un control del balón, en velocidad, que procedía de un cambio de juego de más de 40 metros. Isco es creativo, por eso le salen jugadas extraordinarias. No cabe la menor duda que lo vamos a tener este verano en plano destacado en el Mundial de Rusia.