¿y un ‘pivote’ que también sea central? Secreto de sumario Míchel estaba de acuerdo y también lo está Jose. Husillos quiere matar dos pájaros de un tiro y busca un jugador polivalente que se adapte a las dos zonas El Málaga busca un futbolista del perfil de Javi García. / EFE SERGIO CORTÉS Miércoles, 17 enero 2018, 00:40

Pese al cambio de entrenador, la planificación no para en el Málaga. Claro que el director deportivo, Mario Armando Husillos, ha debido sacar minutos debajo de las piedras los últimos días para no perder de vista las gestiones con posibles incorporaciones y también con las casi seguras salidas. También es cierto que en ‘la cueva’ –como se conoce en el club a la zona en la que están todos los ojeadores bajo la coordinación del secretario técnico– no bajan el pistón y cruzan informes y más informes porque los ofrecimientos tampoco cesan y conviene valorar cualquier opción.

Las ideas están más o menos claras en cuanto a objetivos. Por encima de todo, un delantero centro y un extremo o medio punta que desequilibre gracias a su uno contra uno. Pero el club no pierde de vista la necesidad de reforzar alguna otra zona. En el centro del campo se mantiene la escasez de efectivos, al menos en lo que respecta a una pieza de contención tipo Iturra –de momento sólo ha funcionado ahí Adrián–, y al mismo tiempo con la marcha de Baysse al Girondins de Burdeos –donde tuvo un debut excelente formando pareja con otro ex, Toulalan– existe el riesgo de que con una acumulación de contratiempos también la cifra de efectivos se reduzca considerablemente. En este caso conviene no olvidar las numerosas ausencias de Torres esta temporada (sólo ha estado disponible en tres encuentros y su única actuación fue en el Pizjuán frente al Sevilla) y también las dudas sobre posibles problemas físicos de Diego González (al final se optó por un tratamiento conservador debido a su condropatía rotuliana en el cartílago de su rodilla izquierda).

En los últimos días se ha producido una variante en la planificación y el club (es decir, Husillos) quiere matar dos pájaros de un tiro: incorporar a un futbolista que tenga capacidad para jugar como medio de contención y también como central. Como se puede comprobar, se trata de un perfil parecido al gran fichaje fallido del Málaga en verano, Javi García, que habitualmente actúa por delante de la defensa y esporádicamente debido a las bajas –como ocurrió precisamente el lunes en el Villamarín frente al Leganés– tiene que desenvolverse en el eje de la cobertura del Betis.

Obviamente no es nada fácil conseguir este objetivo en un mercado tan complicado como el invernal y con las consabidas limitaciones económicas del club. Eso sí, es importante reseñar que en su momento, cuando el director deportivo lo planteó, Míchel coincidió con Husillos en que se trataba de una opción interesante –siempre, claro está, que estuviera suficientemente contrastada esa polivalencia– y que al nuevo entrenador también le parece una solución muy válida. Ahora queda saber si es factible...