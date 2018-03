¿Cuál es ahora el plan del Málaga? Ñito Salas El conjunto blanquiazul, que está ya a las puertas de un descenso virtual, afronta esta tarde el partido ante el Celta a catorce puntos de la salvación y con una escasa motivación ANTONIO GÓNGORA Domingo, 18 marzo 2018, 01:08

¿Cuál es ahora el plan del Málaga? Seguramente no lo tiene en este momento. Basta escuchar al entrenador para saber que ya no cabe ni siquiera la palabra milagro para animarse, aunque sea en la intimidad. Podría ser el club el que buscara el ‘objetivo’ del equipo tras colocarse a catorce puntos de la salvación. Queda bien hablar de las matemáticas, del orgullo y de la dignidad, pero faltan diez partidos y es imprescindible saber para qué se juega y qué es lo más favorable para la entidad cara al futuro.

La apuesta es clara por los nuevos fichajes llegados en el mercado invernal y Jose, pese a que, en términos generales, no hayan conseguido mejorar el rendimiento del equipo, los ha convocado a todos ellos, salvo el sancionado Samu, para este compromiso. Sólo falta ahora conocer la alineación para saber si el técnico va a hacer alguna variación destacada tras las siete derrotas consecutivas, lo que definitivamente ha impedido la más mínima reacción y finalmente ha hundido un poco más al equipo en lo más profundo de la clasificación.

Y esta tarde afronta en Balaídos un partido imprevisible, en el que se desconoce cuál puede ser la actitud de los futbolistas, que insisten en que ellos deberán mostrar su profesionalidad hasta el último instante, pase lo que pase. Será así, pero a sus nefastos resultados se ha unido la reacción del Levante, con dos triunfos seguidos, lo que ha disparado ahora las distancias con el Málaga a catorce puntos, aunque el conjunto de Martiricos tiene un partido menos. Está ya a las puertas de un descenso virtual. Y Las Palmas y el Deportivo también se están distanciando del conjunto valenciano. Los candidatos a bajar están muy claros, y ya empieza a abrirse una brecha que puede mantenerse hasta el final del campeonato.

Recio se queda a última hora El capitán malaguista Recio no viajó al final ayer con la expedición y tiene previsto hacerlo hoy por su inminente paternidad, su segundo hijo. Regresa a la convocatoria tras recuperarse de una lesión y deberá desplazarse esta mañana, pero habrá que ver si ello es posible.

Parece menos importante ya la alineación del equipo, si bien ha sido incluido en la convocatoria Recio (no viajó ayer, pero tiene previsto hacerlo esta mañana) tras recuperarse de sus problemas físicos. En el caso de que se desplace a tiempo podría reaparecer, aunque no fuera entre los titulares. El once, en cualquier caso, podría ser continuista, ya que el entrenador no parece que quiera prescindir de determinados jugadores llegados recientemente, y tampoco tiene a muchos más en la lista. Sí está en condiciones de regresar el extremo derecho Keko, uno de los fichajes más importantes de la entidad malagueña.

Pese a todo, antes de que comience el partido se puede adelantar ya algunas preguntas más. ¿Qué hará el club, el jeque o Mario Husillos si el Málaga vuelve a perder? ¿Permitirán que todo siga igual en el caso de derrota? Queda un cuarto de competición y el club deberá atenuar los daños para el equipo y la imagen de la entidad, pues los trece puntos sumados hasta ahora se presentan como un dato escalofriante y suficientemente claro para que, de sumar un fiasco más, se tomen algunas medidas de forma extraordinaria, sin buscar ya en este caso ni siquiera un milagro.

Balaídos, propicio para el Málaga Aunque no gana en Balaídos desde 2014, el nuevo Málaga, el Club de Fútbol, obtuvo resultados positivos en el campo vigués en sus 11 partidos, con cuatro triunfos, tres empates y cuatro derrotas. Con su antigua denominación nunca había vencido en este estadio.

La pasividad de que quienes deben tomar decisiones, empezando por el propio Abdullah Al-Thani, está agudizando el fracaso del Málaga en una temporada negra, sin precedentes cercanos, manteniendo la caída libre y llevando al club a una espiral depresiva que dificulta ya la idea de renovarse y comenzar desde cero. La base de la próxima campaña tendrá que comenzar ya aportarse también desde el terreno de juego, no sólo en los despachos y en la búsqueda de jugadores y un nuevo entrenador.

El rival de hoy, por su parte, vive cómodo en la mitad de la clasificación y sigue teniendo opciones de clasificarse entre los siete primeros para entrar la próxima temporada en las competiciones europeas. El objetivo del cuadro gallego, sin duda, se centra en sumar otros tres puntos a costa de un colista que se desconoce qué cara ofrecerá en el estadio de Balaídos esta tarde.