La planificación del Málaga sigue su curso Husillos habla por teléfono en La Rosaleda. / Salvador Salas El triunfo ante el Villarreal no altera el guion y Husillos continúa con sus contactos SERGIO CORTÉS Martes, 3 abril 2018, 00:31

El triunfo ante el Villarreal ha reactivado en el malaguismo el sueño del milagro, la opción de sumar seis victorias y algún empate para lograr la permanencia. Sin embargo, este repunte del equipo no va a alterar el guion del club, que mantiene su estrategia de planificar la plantilla en el escenario que hoy por hoy, más allá de conjeturas y cuentas, sigue siendo el más probable: competir en Segunda División. Básicamente esta actitud en el seno de la entidad obedece a que no se puede perder el margen de maniobra del que dispone frente a rivales directos.

Internamente, en las oficinas de La Rosaleda, una cuestión es mantener viva la llama de la ilusión y aferrarse a las opciones no muy elevadas de salvarse, y otra, seguir con los pies en el suelo y abocados a la triste realidad. No es que falte confianza en el equipo, no se trata de optimismo o de pesimismo, sino de realismo. Nada tiene que ver el deseo de refrendar la reacción con un triunfo en Riazor con la necesidad de avanzar en la planificación para no perder la ‘ventaja’ debido a una temporada desastrosa.

Jose tendría contrato

En este sentido, el director deportivo, Mar io Armando Husillos, mantiene su agenda. Es sobradamente conocido que en caso de milagro –es decir, de permanencia– José González tendría por contrato un año más. Pero el hispanoargentino hace tiempo que comenzó la búsqueda en el mercado. Mucho antes de que el primer movimiento se produjera en Valencia, cara a cara con Juan Ramón Muñiz (mejor una toma de contacto entre viejos conocidos que incluir intermediarios o amigos comunes), él ya tenía claro que el asturiano era su elegido.

El director deportivo intensifica las reuniones cara a cara con distintos candidatos y decidirá en función del compromiso que muestren

Pero Muñiz ha decidido. Su deseo de volver a Málaga y al Málaga (más la presión familiar que soporta, que no es poca cosa) choca con la realidad del club, con la falta de estructura, con la incertidumbre, con el papel de los propietarios, con una plantilla sobredimensionada en cantidad (y sueldos) inversamente proporcional a la calidad... Y en la misma línea se han expresado ya agentes de algunos entrenadores. La falta de acuerdo con el asturiano, que ha disfrutado de la Semana Santa en Málaga como nunca (tras su destitución en el Levante), ha obligado a analizar el mercado para tantear otros candidatos.

Más relevantes estos días

En este sentido, el director deportivo malaguista ha intensificado los movimientos e incluso ya se ha producido alguna conversación, aunque, dadas las fechas festivas de la semana pasada, las gestiones van a ser relevantes estos días. Además, es muy probable que sea entre ayer y mañana. Como explicaba el pasado jueves este periódico, los tiros apuntan a un entrenador que conozca bien la Segunda División y que haya entrenado en ella recientemente. Además, se busca que aporte trabajo, ilusión y compromiso, tenga la edad que tenga el elegido y cuente con más o menos experiencia.

El cara a cara de Husillos con los diferentes candidatos se antoja decisivo, porque será en esas conversaciones cuando comprueba el nivel de compromiso –o de dudas, como se prefiera– que muestren todos ellos. SUR ya explicaba hace dos semanas que el Málaga no descarta ocultar en la medida de lo posible la identidad del elegido si este se encuentra actualmente al frente de otro equipo, en Primera o en Segunda. El informe publicado por este periódico el Jueves Santo refleja que en principio sólo Juan Antonio Anquela (Oviedo) y Jagoba Arraste (Numancia) no tienen garantizada su continuidad dentro de los entrenadores cuyos conjuntos se encuentran en la zona alta de la categoría de ‘plata’. Respecto a técnicos que están libres y que en su momento brillaron en Segunda figuran Paco Herrera y Fran Escribá.