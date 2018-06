En plena vorágine futbolística del Mundial de Rusia parece que el Málaga, como club, empieza a funcionar. Distraídos con el cúmulo de despropósitos, noticias y resultados sorprendentes que se están produciendo en Moscú y alrededores, nos han llegado a La Rosaleda un director deportivo y un entrenador, ambos con cierto prestigio y, por lo que se ve, con la rectificación y bendición del jeque, que está dejando trabajar. Si hace un par de semanas me preguntaba que quién habría intercedido por el olvidado Caminero, como asimismo en el caso del exministro Máxin Huerta, hoy me pregunto qué o quién habrá influido acerca de Al-Thani para tal cambio de actitud. Sea lo que sea debemos alegrarnos de que la máquina malaguista se haya puesto en movimiento y haya jugadores que empiezan a irse en busca de nuevos destinos y, al menos, se apuntan negociaciones con jugadores que podrían aportar algo importante en el objetivo del retorno a Primera. No es mucho lo hecho de momento, pero, al menos, se vislumbra una labor que ojalá se traduzca en algo positivo.

Ya estamos en marcha, por tanto, y lo que importa es tener buena 'puntería' en la difícil gestión de los fichajes. Tanto Caminero como Muñiz acumulan experiencia y saben lo que quieren para un Málaga en Segunda División. Y posiblemente hayan tomado nota del impecable remate y gol de En-Nesyri a De Gea, como asimismo de otros jugadores de Segunda capaces de estar en un Mundial (el escaparate más visible estos días) y que no han de tomarse forzosamente como fichajes imposibles. Y, por cierto, ¿de la cantera, qué? Cada día, al coger el periódico, buscamos en la página de portada cualquier noticia relativa al Málaga que, últimamente, vienen siendo más alentadoras. Confiemos en que el nuevo tándem técnico del Málaga sea capaz de 'crear' una plantilla a tono con las ambiciones de un equipo competitivo.

Mientras tanto, veamos de lo que es capaz esta selección española que se han repartido Hierro y Lopetegui. El domingo, ante la mismísima Rusia, y en Moscú, podremos verlo..