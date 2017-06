Secreto de Sumario ¿Por qué ha habido tan pocos movimientos en el Málaga? Al-Thani (acompañado de su hija Hamyan) conversa con Arnau. : / Sur El fin del Ramadán debe de permitir cerrar algunas operaciones. Los principales responsables en la gestión carecen de poder ejecutivo, así que sólo el jeque tiene la potestad para decidir... y firmar SERGIO CORTÉS Miércoles, 28 junio 2017, 08:37

No es una casualidad, ni mucho menos. Llegó el lunes y, como se apuntaba desde hace no pocos días en las oficinas del Málaga, comenzó a despejarse el panorama. Durante las últimas semanas se ha hablado y explicado mucho sobre las razones del ‘parón’ en la planificación del equipo. Es cierto que todas ellas han tenido su porcentaje de importancia (en mayor o menor medida), pero se ha obviado la principal: la celebración del Ramadán. Puede parecer una anécdota que este periodo de rigurosa abstinencia para los musulmanes (que se celebra en su noveno mes dentro del calendario lunar) tenga un papel tan relevante, pero cabe recordar que hoy por hoy el poder ejecutivo está en manos del presidente y propietario del club, Abdullah Al-Thani, y que este no ha decidido delegar en alguno de los responsables de la gestión en La Rosaleda.

El portero Andrés Prieto apunta a cesión Como ocurre con Adrián, el Málaga tiene cerrada la incorporación de un portero, pero no para la primera plantilla (conviene recalcar este detalle). El contrato con Andrés Prieto está firmado después de una negociación de muchos meses. Era un movimiento del club básicamente para el caso de que el filial ascendiera a Segunda División B, porque se había decidido no renovar a Aarón y apostar por Guille Lara y Samu Casado más la opción de Kellyan. Como el Malagueño no ha subido y competirá en Tercera, el que era tercer portero del Espanyol será cedido casi con toda seguridad.

El Málaga ha estado maniatado desde que terminó la Liga por distintos factores a la hora de configurar su plantilla. No admite discusión que el mercado está demasiado parado y que, independientemente de que el fichaje de algún jugador importante por un ‘grande’ desemboque en el esperado efecto dominó, los clubes apenas se han movido. Como es habitual, el trasiego comienza ahora, a una semana o diez días de que casi todos los equipos se pongan en marcha. Es el momento de dar facilidades para ‘soltar lastre’ o de elevar la oferta para cerrar una incorporación. Cuando lleguen el 9 o el 10 de julio el panorama será muy distinto en bastantes conjuntos. Es una norma no escrita.

El ‘caso Sandro’

En el caso del Málaga también es evidente que ha sido clave otro aspecto: el ‘caso Sandro’. La entidad de Martiricos está atada de pies y manos en el tope salarial. Hace apenas dos semanas se analizaba internamente el margen de maniobra después de que LaLiga hubiera comunicado una cifra inicial asignada al club y la conclusión fue descorazonadora: apenas 600.000 euros.

La salida de Sandro está más que cantada e incluso puede anunciarse hoy mismo (ya apuntábamos ayer martes que el Everton y el futbolista meditaban no esperar al final del Europeo sub-21). La baja cláusula de rescisión del canario –seis millones de euros– era un caramelo para numerosos clubes de España, Inglaterra e Italia. Yprobablemente de no haber sido por la sanción de la FIFA al Atlético de Madrid todo se habría resuelto mucho antes. El delantero ya había pasado reconocimiento médico con el cuadro ‘colchonero’ y lo tenía todo acordado, pero él y su entorno se replantearon el futuro y la demora en su salida se prolongó más de lo debido.

El Málaga siempre ha estado más o menos informado de los pasos de Sandro, pero no quiere dar por hecho que va a contar con dos millones más de margen en el tope salarial (la ficha anual de Sandro) o que la cifra asignada por LaLiga subirá (al ingresar los citados seis millones de la cláusula de rescisión) hasta que reciba los documentos que lo confirmen. De ahí que no haya dado pasos decididos en algunos casos.

Tampoco ha habido muchos movimientos, al menos en los casos de las salidas, porque los representantes no están muy por la labor. Los jugadores descartados conocen su situación desde semanas antes del final del campeonato (Peñaranda, por ejemplo, con un mes de antelación), pero la mayoría prefiere esperar para forzar al Málaga a que dé las máximas facilidades en la negociación. Y algún futbolista en particular quiere seguir en la plantilla (y en la ciudad) para ver si convence a Míchel, algo que a estas alturas se antoja realmente imposible.

Sin director general

Pero otro factor especialmente importante en este ritmo de paso de tortuga del Málaga durante las últimas semanas ha sido la celebración del Ramadán. Conviene incidir en que desde hace más de año y medio –cuando fueron despedidos el director general, Vicente Casado, y su ‘número 2’, Manuel Novo– nadie ostenta el poder ejecutivo del club por delegación de los propietarios. Es una cuestión que ha preocupado durante el último año a los responsables de LaLiga, pero no así a Abdullah Al-Thani. El presidente del Málaga echó por tierra las aspiraciones de varios candidatos (como el abogado Pedro González Segura) e incluso relegó a su hombre fuerte el año pasado por estas fechas, Carlos López. Entonces, el delegado del primer equipo sí tenía capacidad para maniobrar en distintas cuestiones y, aunque siempre estaba bajo la supervisión del jeque o de su hijo Nayef, sí podía hacer y deshacer hasta cierto punto.

Ahora es el jeque y sólo el jeque el que decide. Y pese a que las negociaciones han seguido su curso por medio del director deportivo, Francesc Arnau, y de los principales gestores en las oficinas, Joaquín Jofre y Roberto Cano, la ausencia de un director general o de una persona con poder ejecutivo se ha dejado sentir en momentos puntuales. Al-Thani, que debe estar en su país durante varios meses, ha seguido con el rigor habitual el Ramadán desde el 26 de mayo hasta el pasado sábado. Sin el visto bueno del presidente (y sin su firma), el Málaga no puede mover ficha. Yeso también ha influido el último mes. Es de esperar que ya no sea así...