La portería a cero, primer mandamiento del Málaga de Muñiz Muñiz, meditabundo mientras sigue el partido contra el Valladolid. El equipo ya acabó imbatido cuatro de sus seis ensayos de pretemporada fruto de las escasas ocasiones concedidas en contra PEDRO LUIS ALONSO Málaga Lunes, 6 agosto 2018, 00:13

Los resultados de pretemporada pocas veces actúan como un indicativo de lo que sucederá en la competición, y esto puede resultar aún más claro en el atípico verano que está viviendo el Málaga.El retraso en la planificación concede menos valor si cabe a los amistosos de preparación celebrados, con presencia de muchos canteranos, de jugadores que ya han salido o están a punto de hacerlo, o con futbolistas recién fichados o pendientes de llegar.

Pero no siempre se cumple el tópico futbolístico de que una mala serie de resultados en verano no significa nada. El Málaga lo experimentó hace justo un año. La penosa racha en los amistosos, con pleno de derrotas, excepto un triunfo in extremis, ya avisaba de la que iba a ser la peor campaña de su historia en la élite.

En este Málaga de Muñiz, de idas y venidas de jugadores, de pocos futbolistas con el futuro asegurado en el equipo a partir de septiembre, sí hay algo claro: el esfuerzo colectivo para ser solidario en la presión y conceder pocas ocasiones a los rivales es innegociable. El equipo blanquiazul parece llamado a encajar pocos goles en el torneo de Segunda División, a acumular un buen número de partidos de los de puerta a cero.

La preparación de partidos estas últimas semanas así lo confirma. El Málaga ha salido imbatido en cuatro de las seis citas celebradas hasta ahora. En todas menos en el 1-1 contra el Almería, tras un penalti tonto de Ían Soler ante un rival que apenas generó peligro, y en su peor actuación, en el 0-3 del Nottingham Forest, el club de Segunda que ha pagado un traspaso más alto este verano (el de Joao Carvalho, por 15 millones de euros) y que llegó con una preparación más acelerada, pues su torneo comenzó este fin de semana, dos antes de lo que lo hará el Málaga.

El Málaga se ha movido en partidos muy cerrados, con pocas acciones claras en las áreas y, aunque ha marcado pocos tantos (cinco, aunque sin ver puerta en tres de los seis choques ) se ha caracterizado también por su fortaleza defensiva, que no es fruto del azar, sino de un trabajo intenso en lo físico y desde el punto de vista táctico.

Compromiso

En el Málaga actual ya no cuenta el nombre, la procedencia o la edad. Importa el compromiso, el afán por contribuir a que el bloque defensivo no se desordene en el campo. El equipo es intenso en la presión con los dos puntas, pero luego, si se ven superados, las líneas se juntan para defender en pocos metros. Es el primer mandamiento de Muñiz: la portería a cero. No se sabe cuántos goles totalizará el equipo en su nueva categoría, pero sí se intuye que será un conjunto difícil de desarmar por sus rivales. El espectáculo puede quedar para otros años. Prima la practicidad.

Cabe recordar que el Málaga sólo fue capaz la pasada campaña de salir imbatido de seis de los 38 partidos ligueros en Primera. Cuatro en casa (0-0 con el Levante y el Girona, 1-0 al Villarreal y 2-0 a la Real Sociedad) y dos fuera (0-2 en Anoeta y 0-0 en Vigo). Parece claro que el Málaga de Muñiz superará con creces este registro, y no sólo por la presencia de cuatro jornadas más en el calendario de Segunda.

A pesar de que no se ha cerrado la composición de la plantilla, ni mucho menos, el técnico se ha preocupado de un calendario de partidos que le permita extraer las mayores conclusiones posibles. Así, de las ocho citas, en cinco hay rivales de Segunda (el Extremadura, el Almería, el Mallorca y el Granada, y uno inglés, el Nottingham Forest ), además de uno de Primera (el Valladolid), otro de Segunda B (el Marbella) y uno de Tercera (el Antequera).