El portero turco Cenk Gonen, una opción que agrada al Málaga

Kameni, contra Míchel: «No fue valiente conmigo»

Tras oficializar su fichaje en el Fenerbaçhe turco, el ya exportero del Málaga Kameni ofreció una entrevista a ‘Mundo Deportivo’ en la que arremetió contra Míchel por su salida del equipo. El camerunés asegura que la noticia lo pilló de improvisto y afirma: «Hubiera preferido que Míchel me dijera a la cara que no contaba conmigo en lugar de irse por las ramas comentándome que el club iba a buscar a otro portero». Según cuenta el cancerbero, el técnico malaguista fue el primer interesado en su salida del conjunto y convenció al director deportivo, Francesc Arnau, para que le trasladara la decisión. «Míchel no fue valiente conmigo; la gente que respeta y que quiere ser respetada dice las cosas a la cara», sentenció. A su vez, buscando posibles motivos para su marcha, Kameni comentó: «No creo que su decisión sea sólo por razones futbolísticas. Hay algo más. ¡Él sabrá!».