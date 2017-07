Primer objetivo cumplido

Meré: emotiva despedida, viaje por carretera y llegada ya de noche

Teóricamente sale cedido, pero... La rueda de prensa de Meré ayer en Gijón sonó a despedida. No a un hasta luego, sino a un adiós. «Me voy de mi casa. Gracias a la afición por cómo me ha querido. Quiero mucho al Sporting. Le debo estar aquí. Me voy cómo no quería: dejando al Sporting en Segunda», recalcó. Emocionado y con lágrimas en los ojos, se fundió en un abrazo con el mítico Quini y a continuación emprendió viaje por carretera hasta Málaga. «Hay varias opciones, puede ser una cosa u otra. Durante el día de hoy tomaré una decisión. El Málaga está ahí, como otros clubes», explicó sobre su futuro. Pero la realidad es que el destino estaba más que definido. Llegó a la ciudad por la noche y hoy será una jornada intensa. Se ultimarán los detalles de su cesión y pasará reconocimiento médico.