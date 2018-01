Las primeras decisiones de José González Ontiveros, rodeado por Recio, En-Nesyri, Juanpi y Mula: / FRANCIS SILVA Su once en Eibar el lunes definirá el grado de continuidad respecto al Málaga de la primera vuelta PEDRO LUIS ALONSO Málaga Sábado, 20 enero 2018, 01:41

En apenas dos días se conocerán los primeros planes de José González. Hasta ahora es notorio que busca un Málaga mejor armado, más sólido, y también que trata imperiosamente de hacer tabla rasa en las mentes de sus jugadores, de liberarlos en la medida de lo posible de frustraciones y de pesimismo. Empieza un nuevo campeonato, en el que su equipo deberá medirse de nuevo a todos sus rivales, y aún queda tiempo (aunque cada vez menos) para la reacción. Pero es su primera alineación la que puede empezar a desvelar a las claras sus intenciones.

¿De qué forma encajará la actual plantilla en el 4-4-2 que se propone? Inicialmente, hay que incidir en que este sistema anunciado no dista demasiado de la propuesta de Míchel, que casi toda la temporada ha jugado con una defensa de cuatro. Luego, en ciertas ocasiones apostó por el 4-1-4-1, el 4-2-3-1 o incluso el 4-4-2 cuando Juanpi o Peñaranda, que no son delanteros al uso, formaron en punta. La diferencia ahora no va a estar tanto en el patrón táctico elegido sino en la forma de llevarlo a la práctica, con la búsqueda de un mayor rigor táctico sin el balón.

Paso atrás de Torres

En todo caso, a Jose les queda poner nombres y apellidos a los elegidos para cada una de las demarcaciones. Parte para ello con algunas limitaciones. No estarán los lesionados Juan Carlos, Rolan y Peñaranda, y Torres, que parecía apuntarse por fin para la batalla, vuelve a ser duda por unas molestias en el cuádriceps izquierdo, con lo que no se entrenó ayer. De esta forma, cuenta con 22 candidatos, pero sólo 19 jugadores de campo.

El partido a puerta cerrada ante el Lausanne (1-1) del miércoles no aclaró en modo alguno sus planes, pero sí ofreció algunas pistas. Partió en el primer tiempo con Roberto; Rosales, Torres, Ignasi Miquel y Ricca. Podría ser una apuesta casual o quería probar a sus elegidos en defensa ante otro ataque. Sin embargo, a la postre Torres sigue acusando molestias, y eso no invita a la confianza. Así las cosas lo normal es que siga jugando Luis Hernández, que no ha estado brillante en sus últimas actuaciones.

En el centro del campo parece normal la apuesta por Iturra y Recio como sostenes, y será en las bandas donde puede registrarse alguna novedad, respecto a los habituales Keko y Chory Castro. ¿Rescatará José González a Ontiveros? ¿Habrá nuevas opciones para Juanpi? ¿En qué ubicación?

En punta es posible que la novedad sea Adrián. Sus mejores cifras como goleador (siete dianas) fueron en Eibar jugando más adelantado que en casi toda su carrera, como segundo punta y hasta apareciendo esporádicamente como principal referencia. Precisamente, el escenario que visita. En el 4-4-2 más escalonado de Jose podría ser su nuevo rol, llamativo después de un último compromiso liguero en el que fue al revés: Recio hizo de medio punta y Adrián se situó como escudero de Iturra. En el caso de que elija a este último para jugar más adelantado, otro de los grandes interrogantes es qué otro futbolista actuará en el ataque. Bueno y Borja Bastón pueden ser los principales candidatos, aunque el que ha venido jugando en los dos últimos encuentros haya sido En-Nesyri.