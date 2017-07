El primero en llegar será el medio defensivo y se tantea a Rolón Esteban Rolón, con la camiseta del Argentinos Juniors. / Mendoza Post El Málaga hizo una oferta por él a comienzos de la semana pasada y el joven argentino se ajustaría a lo que pide Míchel y a lo que desea Al-Thani SERGIO CORTÉS Garderen (Barneveld). Sábado, 29 julio 2017, 01:06

Llegó Cecchini a la concentración de pretemporada en Garderen y mientras el organizador argentino comenzaba a ejercitarse a primera hora de la mañana de ayer como nuevo jugador del Málaga, el presidente de Argentinos Juniors, Cristian Malaspina, hizo saltar la liebre. Desvelaba en declaraciones a Tyc Sports una oferta del Málaga por su medio centro defensivo titular, Esteban Rolón, que minutos después era confirmada a este periódico por fuentes de la entidad de Martiricos. El joven jugador está entre las opciones para reforzar la posición de ‘6’.

Como ya se ha reiterado, el Málaga está pendiente de tres altas más para completar su plantilla: un central (tras el fiasco con Meré), un medio de contención y un punta. En lo que va de semana se han producido algunas novedades significativas. Para empezar, a día de hoy se piensa en el club que la principal dificultad va a ser la incorporación del zaguero, porque el mercado no ofrece excesivas alternativas. A Míchel le gustaría que conociera la Liga (una opción interesante era Feddal, pero recaló en el Betis) o al menos que esté curtido. En esa vacante en el eje de la cobertura el técnico no quiere experimentos y en eso coincide también el director deportivo, Francesc Arnau.

Además, la situación de Peñaranda y Santos limita aún más, si cabe, el mercado. A estas alturas el club contaba con que iba a disponer de dos plazas libres de extracomunitario, pero Peñaranda se lesionó y en principio seguiría en la plantilla (aunque el jugador y su agente saben que no entra en los planes de Míchel) y Santos sigue todavía sin elegir destino (la empresa que lo representa quiere que juegue en Primera, pero el Almería ha mostrado un firme interés en él). Respecto a Rosales, el Málaga confía en que tenga el pasaporte español a finales de año para ya ser inscrito como tal en el mercado invernal.

Un delantero polivalente

Por otro lado, el perfil de jugador que se busca para el centro del campo y el ataque ha variado ligeramente en las últimas fechas. La llegada de Kuzmanovic y, sobre todo, las buenas sensaciones que viene transmitiendo han provocado que ya no sea tan prioritaria la incorporación de un medio de contención ‘titularísimo’ para ocupar el puesto de Camacho. Respecto al punta, el objetivo no es tanto un ariete como un futbolista que pueda ser alternativa a Borja Bastón y que también pueda actuar por detrás (para un sistema con dos delanteros) o incluso en una posición algo escorada a la banda (en un 3-4-3). Eso sí, que venga avalado por números de goleador en los últimos años.

A todo ello conviene añadir otro aspecto muy relevante: el deseo del presidente del club, Abdullah Al-Thani, de que en estas piezas que faltan para completar la plantilla se produzcan un par de incorporaciones de jugadores jóvenes, de 20 o 21 años. Y también que no lleguen cedidos. Al jeque no le han gustado las situaciones vividas con Sandro y Llorente, y por eso en la negociación por Meré el club intentó por todos los medios incluir una opción de compra. A la postre, si se observan las operaciones cerradas hasta el momento, han llegado en propiedad Roberto (aunque el pago se hará en el próximo ejercicio), Cenk, Baysse y Adrián mientras que con Borja Bastón existe la posibilidad de adquirirlo en junio del año que viene. Cecchini cumple los dos requisitos exigidos por el propietario: es del Málaga (aunque no el ciento por ciento) y es joven.

Como consecuencia de lo expuesto en los casos del central y el punta, una vez cerrada la incorporación de Cecchini la previsión del Málaga desde comienzos de esta semana se centra en que la primera de las tres vacantes que se cubrirá será la que ha dejado Camacho. Entre las opciones manejadas figura Esteban Rolón (conviene apuntar el nombre de pila para no confundirlo con Leonardo o Maxi, internacionales en el Mundial sub-20 de Nueva Zelanda hace dos años). No es el único nombre para esa posición de ‘6’, conviene aclararlo. Y en esa línea de lo expuesto sobre el planteamiento de Míchel, de un lado (tras la llegada de Kuzmanovic), y de Al-Thani, por otro (joven y que llegue en propiedad), puede cumplir los requisitos.

Pieza clave en el ascenso

Esteban Rolón es un jugador que cumplirá 22 años el próximo 25 de septiembre. Pertenece al Argentinos Juniors, que descendió hace dos temporadas en un descalabro monumental a todos los niveles y que en la anterior regresó a la élite de la mano del exjugador Gabriel Heinze. Destaca sobremanera que su plantilla está integrada en más de sus tres cuartas partes por futbolistas de las categorías inferiores gracias a su gran trabajo con la cantera (como sucede con el Banfield, club del que ha llegado Cecchini).

A Rolón lo ha seguido el Málaga con mucho interés básicamente porque es un futbolista intenso. Como explicaba SUR días atrás al referirse al fichaje de Cecchini, para los técnicos blanquiazules esta es una cualidad que deben tener aquellos jugadores que pasan la criba después de un primer repaso a los que pueden ser interesantes en el mercado sudamericano. Si no poseen un alto ritmo es improbable que triunfen en Europa, y siempre sin olvidar que aun así se requiere un proceso de adaptación a las competiciones del viejo continente.

No es Rolón un medio centro defensivo de los que abundan en Argentina, de buena circulación pero toque pausado. Se trata de un futbolista que, al margen de la intensidad que se requiere de brilla por su colocación, su capacidad para recuperar la pelota y su rapidez para reaccionar cuando lo superan. También apunta maneras por su óptima salida del balón e incluso se deja ver con cambios de orientación. Eso sí, aunque se faja, no tiene un gran dominio del juego aéreo con sus 1,78 metros.

Extracomunitario

El Málaga, como siempre, evita pronunciarse sobre la marcha de las negociaciones para la incorporación de Rolón, aunque las fuentes consultadas por SUR en Argentina apuntan que la oferta por él se planteó a comienzos de la semana pasada. El club quería llevarlo con sigilo, pero la confesión del presidente de Argentinos Juniors huele a estrategia para elevar la puja por el centrocampista defensivo, al que también pretende el Independiente de Avellaneda. Otro detalle importante: ocupa plaza de extracomunitario (la que dejaría Santos), por lo que ante la situación de Peñaranda llevan frenados desde la semana pasada contactos con otros futbolistas foráneos (como el central paraguayo del Milan Gustavo Gómez). Pero es importante reseñar que el club maneja otras opciones para la plaza de ‘6’.