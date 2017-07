Entre yates y deportivos de lujo, el delantero Borja Bastón, que lucirá el dorsal número ‘9’, fue presentado ayer como jugador del Málaga en Puerto Banús. El futbolista se mostró satisfecho por la decisión que tomó en su momento y entiende que los objetivos del conjunto blanquiazul son muy atractivos. «Es un proyecto para estar en la parte bonita de la clasificación, con mucha ambición y gente joven», señaló, a la vez que analizó las conversaciones que acabaron con su cesión por una temporada. «Las negociaciones siempre son difíciles, tenía varias ofertas, pero la del Málaga era la que más me atraía. Prefiero estar donde a mí me quieren», declaró.

El goleador madrileño, en su presentación en Puerto Banús, confesó: «Tenía varias ofertas, pero prefiero estar donde me quieren»

La presentación del delantero fue en esta ocasión muy especial, ya que el club trasladó el acto al Club de Mar de Puerto Banús, donde se dieron cita los tres consejeros de la entidad, Francisco Martín Aguilar, Antonio Benítez y Ben Barek, mientras que Borja Bastón estuvo acompañado en la mesa por el director deportivo del club, Francesc Arnau, y el responsable de Comunicación, Francisco Ceballos. Después de la comparecencia pública del jugador, este realizó una sesión de fotos vestido con la nueva indumentaria del Málaga junto a los yates del puerto.

Ben Barek, Martín Aguilar, Borja Bastón, Antonio Benítez y Arnau. / Josele-Lanza -

La insistencia de Arnau y Míchel, según el goleador de 24 años cedido por el Swansea City galés, fueron las claves para que al final aceptara su incorporación al conjunto malagueño. «La intención de traerme fue muy grande. Me gusta un proyecto que tiene juventud y veteranía. Es un grupo atractivo para cualquier jugador, además de la insistencia de Arnau y el míster», subrayó con satisfacción.

La participación de Borja Bastón en el conjunto británico la pasada campaña fue muy escasa. Las circunstancias variaron y el ahora malaguista, que llegó como gran referencia del equipo (el Swansea pagó por él 18 millones al Atlético, que era el propietario), apenas fue utilizado en el Premier. «No fue la experiencia que pensaba, pero de todo se aprende, y se pueden sacar conclusiones buenas. Llegué con una lesión en la muñeca que no me permitió jugar siete u ocho partidos al comienzo, y luego hubo muchos cambios de entrenadores. El equipo se salvó, pero yo no estaba nada contento. Y por eso estoy aquí», explicó.

Comparativa

La comparativa con Sandro era inevitable, ya que llega para sustituir al canario, que consiguió 14 goles en la Liga y se convirtió en la gran referencia ofensiva del conjunto malagueño. Al final el Everton se hizo cargo de la cláusula de rescisión y el delantero se marchó. «Sandro hizo una gran temporada. Ojalá pueda hacerla yo también. Cada uno tiene una forma de jugar, somos muy diferentes. Intentaré aportar lo máximo al equipo y estar lo más alto posible. Es un grupo con gente con buen corazón, con ganas de hacer un gran año», indicó el futbolista.

«Sandro hizo una gran temporada; cada uno tiene una forma de jugar, somos muy diferentes», explica

En la cesión de Borja Bastón el Málaga se guardó una opción para hacerse con el jugador tras la temporada a cambio de unos 12 millones. Esta cantidad está relativamente lejos de las posibilidades económicas del club de Martiricos, aunque no se descarta una apuesta final por el delantero, incluso, para hacer negocio con el jugador, siempre que la temporada haya sido buena. Sobre este asunto, Borja Bastón fue contundente: «Me gustaría que se ejerciera la opción de compra, pero lo importante es empezar y que todos estemos contentos al final».

«Me gustaría que se ejerciera la opción de compra, pero hay que empezar y que estemos contentos», dice

Borja Bastón también comentó que conoce a Keko del Eibar, como Adrián, aunque con el primero también estuvo en la cantera del Atlético, y ambos les han hablado muy bien del Málaga. Dijo que no se ha comunicado con el malagueño Isco, con el que coincidió en las categorías inferiores de la selección.