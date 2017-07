Me gusta el sorteo del calendario liguero. Me consta que ningún 'reventaor' local lo ha cuestionado, así que qué mejor síntoma. Eibar, Girona (fuera) y Las Palmas, para empezar. No suena mal, pero ya se sabe que valorar el orden de los rivales no es más que una expectativa. El Málaga es el que tiene que hacerlo bueno con su estado de forma al inicio de la temporada. Siempre he defendido que los proyectos necesitan empezar bien. Es la mejor forma de que un equipo se acerque o supere su objetivo final. En los últimos años hemos tenido ejemplos de todo tipo. Como quiera que las temporadas son muy largas y que en nueve meses hay rachas de todo tipo, hemos visto al Málaga de Schuster preocupar al aficionado y reaacionar en el tramo final o, en el plano opuesto, en los dos cursos con Gracia, sendos equipos a los que la competición se le hizo larga. Lo sucedido hace un año es la mejor muestra de lo que defiendo. La temporada salió mal parida. Los resultados, que no el juego, daban la razón a un Juande en el que no creían mucho los futbolistas. El proyecto fue a la deriva hasta superados algunos partidos con Míchel, y de ahí a un final que maquilló todo lo anterior.

Eibar, Girona y Las Palmas... No suena mal para optar a siete o nueve puntos. Ya digo que sólo es elucubrar, porque alguno en el cuerpo técnico le parecerá temerario. Y sí, en el Eibar juega Charles, al que los 'reventaores' recordaban ayer...