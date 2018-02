La realidad no tiene dobleces: no hay plantilla en el Málaga para Primera Las cosas de Cañete Ni agoreros ni optimistas. No hay más que coger el calendario y la clasificación, y allá cada uno con sus predicciones. Pero Trujillo se equivocó. Por más veces que he visionado la jugada, no veo la falta En-Nesyri, en la jugada del gol anulado. / Ñito Salas PACO CAÑETE Martes, 20 febrero 2018, 00:45

Ya lo dijo aquel famoso torero: «Lo que no puede ser no puede ser, y además es imposible». Esta manoseada frase define al Málaga en la noche del sábado, en la que fue un equipo diferente, distinto, cambiado… Pues ni por esas. En Las Palmas, gol y derrota en el minuto 90. Ante el Atlético, Griezmann marcaba a los 40 segundos de juego. Y en la última noche sabatina, en el minuto 60, Diego envió el balón a la red, pero Trujillo Suárez dijo no y del gol – que hubiera sentenciado el partido–, nada de nada. No pretendo justificar con esta afirmación la pésima temporada y peor clasificación actual. Frente al Valencia, sin embargo, no solo mereció más, sino que lo materializó. Por más veces que he visionado la jugada, no veo la falta. Sí escarceos de elementos de uno y otro bando, de esas decenas que se ofrecen en cada jornada. Lo peor, con el 2-0, los de Jose hubieran acortado diferencias. Para salir del descenso sólo hubieran restado cuatro puntos. En fin, dejemos el cuento de la lechera.

No acostumbro a hacer diana en la figura del árbitro cuando se equivoca. El tinerfeño, sin figurar tan siquiera ni en el grupo de los medianos, cometió otro grave error: en los minutos iniciales no sacó ni una tarjeta, que en acciones repetidas las pedían a gritos. Debería ser temprano. ¿Qué tendrá que ver la velocidad con el tocino? Un penalti, un gol o una jugada son válidas en el minuto 1, en el 50 o en el 90. Para Trujillo, no. Esperó hasta el 39 para mostrar la primera amarilla. Después, todo lo contrario. Parecía que tenía un muelle en la sobaquera. Este colegiado pasó en Segunda un calvario físico, con sus tendones de Aquiles. Llegó a estar un mes en silla de ruedas. Celebramos su recuperación. Era policía nacional… Todo muy bien, pero el sábado ‘se pasó’.

Notas positivas del equipo. Jugó con intensidad. Casi todos sus elementos corrieron y se anticiparon más, bastante más, que en anteriores confrontaciones. Hubo afán, lucha, entrega… Un Málaga diferente. En 4 minutos, 80 y 84, encajó dos goles, sumó otra derrota y está casi hundido, aunque en esta ocasión hay que recurrir a los imponderables. Seguimos con lo positivo. Iturra ha conseguido un equilibrio defensivo, aunque es repetidor en faltas. Ya lo dije. No pasan ni balón ni jugador. Ideye tiene hechuras de buen jugador. Chory realizó una labor positiva, como En-Nesyri. ¡Ay, si este chico supiera driblar, aunque fuese mínimamente!... En el uno contra uno es nulo, aunque reúne otras condiciones que está demostrando. Bien en la defensa general, y arriba Lestienne se acabó pronto. El Valencia es un buen equipo con una figura, Guedes. Para mí fue el mejor de los veintitantos.

Con los vaivenes del Málaga en la Liga actual, uno no sabe qué postura adoptar. Si comentas que tiene los dos pies en Segunda, puedes caer entre los que predican con poco fundamento cuando todavía se tienen que disputar 42 puntos. Entras en el apartado de los agoreros. Si por el contrario olvidas los malos marcadores, recuperas el optimismo –que no deja de ser una virtud–, siempre y cuando seas realista con la situación del Málaga. Una complicación, un lío. Como por el hilo se sabe donde está el carrete, no hay más que coger el calendario y la clasificación, y allá cada uno con sus predicciones. La realidad no tiene dobleces. Ni agoreros ni optimistas. El Málaga está mal porque no tiene plantilla para jugar en Primera. Lo aventuramos antes de que arrancara la competición. Desde entonces se ha prescindido de varios profesionales y han venido otros, todos de la mínima categoría económica. Es el precio el que expresa el valor de lo que se compra. Ahí están los resultados.