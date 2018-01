Recio: «Tenemos que hacer 25 o 26 puntos más»

El capitán malaguista, Recio, fue esta tarde, en una rueda de prensa en el estadio de atletismo, el primero de los malaguistas en comparecer públicamente después de que el club tomara la decisión de prescindir del entrenador y contratara a José González para buscar el objetivo de la permanencia. El centrocampista hizo una primera valoración de lo que puede suponer este importante cambio: "Llevamos pocos días con Jose, pero creo que es importante. Viene con las ideas claras, con una idea buena. Cuando hay un cambio de entrenador es normal ese cambio de intensidad, aunque sea duro decirlo, pero es la realidad. Creo que se necesitaba, pero a ver si nos miramos a nosotros mismos también".

Incluso, Recio comparó a José con Gracia en cuanto al estilo de juego: "Se me parece mucho a la forma de jugar de Javi, y a los que estábamos con él en la plantilla nos recuerda. El sistema de juego lo tiene bastante claro. Los entrenamientos están siendo exigentes, y tenemos que hacer 25 o 26 puntos para intentar salvarnos. Como si fuera una Liga nueva".

En lo que no quiso entrar Recio es si el cambio de entrenador tuvo que efectuarse antes. "No es decisión mía. Es del club. Se ha hecho en este momento. Más vale tarde que nunca. Creo que estamos todavía a tiempo. Hay muchos puntos por jugarse. Ojalá no nos arrepintamos. Lo que está claro es que no ya no hay una excusa de entrenador".

Respecto a la salida de Míchel, el capitán tuvo palabras de agradecimiento hacia su labor: "Nos dio mucho el tiempo que estuvo aquí. El año pasado sacó adelante un equipo que estaba muerto, pero cuando no se encuentran soluciones... No acompañó la suerte, y el equipo no dio el nivel". Además, desveló que "dio una charla al vestuario al irse". "Él es el primero que estaba dolido, Ha buscado cambios de sistema, de entrenadores... Le deseo lo mejor en el futuro", añadió.

Finalmente, respecto al choque del lunes (21.00 horas, Gol) en Ipurua ante el Eibar, comentó que el empate no es bueno de partida: "Vamos a ir a ganar, porque necesitamos los tres puntos. Contra el Getafe y el Espanyol se decidió todo por pequeños detalles, y son puntos que vas perdiendo. Nuestra primera opción es ir a ganar. No tenemos que especular. Luego, si no se puede ganar lo importante es no perder, sobre todo cuando hay un cambio de entrenador. Hay que llegar a esos 25 o 26 puntos que tenemos que hacer en la segunda vuelta".