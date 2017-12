Regreso con los deberes a medias para el Málaga Ignasi Miquel, en su debut con el Málaga, intenta controlar el balón en pugna con Pedraza en el choque de Vitoria antes de las vacaciones. / Efe El conjunto blanquiazul vuelve de las vacaciones con dos fichajes realizados, aunque sin ninguna salida ANTONIO GÓNGORA Jueves, 28 diciembre 2017, 00:30

Las vacaciones se acaban hoy para la plantilla del Málaga. Regresa a las cinco de la tarde a los entrenamientos con el reto de cambiar el rumbo, mejorar y escalar posiciones en la tabla en el nuevo año. La vuelta se produce, sin embargo, con algunos deberes pendientes en el capítulo de la planificación de la plantilla, a la que se han incorporado en las últimas semanas dos nuevos jugadores, el central Ignasi Miquel y el medio centro Iturra, que vuelve al equipo cuatro años y medio después de haberse marchado.

Los dos refuerzos llegan para rendir desde el primer instante. De hecho, el defensa ya jugó en Vitoria. Aunque habrá que analizar la evolución del catalán, que procede del Lugo, y del chileno, que llega del Necaxa mexicano. En este caso, al margen los resultados que puedan ofrecer los jugadores elegidos, el club ha actuado con celeridad, con el objetivo de que aporten rápido. Pero la asignatura pendiente sigue estando en las salidas de jugadores, ya que no ha podido marcharse ninguno de los afectados en este periodo de vacaciones.

Desde el club afirman que existen conversaciones abiertas en algunos casos y que es probable que haya novedades pronto, pero las dificultades son máximas. El Málaga no quiere que se marchen los jugadores a cualquier precio. Por una parte, pretende no perder demasiado dinero y, por otro lado, tampoco está dispuesto a reforzar a equipos que no aporten un porcentaje destacado de los emolumentos, sobre todo porque esa aportación la liberará del tope salarial y le permitirá la llegada de más refuerzos.

De ahí que el cierre de las salidas se esté retrasando. Los más próximos son Jony, ya que el Sporting está dispuesto a incorporarlo; el joven argentino Cecchini, un centrocampista que puede recalar en algún equipo de su país; el portero Cenk Gonen, al que le busca su agente un destino en el fútbol turco, o el lateral Cifu, que es el que menos opciones tiene ahora para marcharse. Y a esta pequeña lista pueden unirse algunos más, pero, de momento, siguen a la espera de cómo se desarrolle la planificación general del equipo.

Plantilla superpoblada

Esto supone que Míchel disponga a partir de esta tarde de una plantilla superpoblada, aunque a esta primera cita podrían faltar algunos futbolistas que regresarán de largos viajes y los lesionados, entre los que se encuentra Juan Carlos. Incluyendo a este futbolista y a los filiales Mula y En-Nesyri, la plantilla malaguista cuenta ahora con 28 futbolistas.

El club prevé que se cierre en breve la marcha de varios jugadores, mientras que también quiere hacer dos incorporaciones más en las próximas semanas

Un delantero y un segundo medio centro, las prioridades ahora en el mercado invernal

Pero el capítulo de fichajes no está cerrado, ni mucho menos. La dirección deportiva trabaja en otras incorporaciones que puedan seguir mejorando el potencial de la plantilla. Inicialmente se planteaba la llegada de un central y un medio centro como únicas urgencias, pero estos dos futbolistas ya están aquí y se mantiene la idea de que en las próximas semanas se puedan cerrar otras dos negociaciones.

Las prioridades ahora pasan por un delantero y un segundo medio centro. El tope salarial consumido con Ignasi Miquel e Iturra no ha sido demasiado importante, por lo que el club todavía tiene disponibilidad económica para contratar a algunos jugadores más. Pero el problema ya no es sólo presupuestario, sino que el equipo tampoco tiene fichas libres en este momento (habría que dar una baja). Pero esta situación puede cambiar de inmediato cuando salga alguno de los que están analizando algunas opciones para dejar el club. Y el primer partido está ya en el horizonte, el Espanyol, en La Rosaleda el lunes 8 de enero.