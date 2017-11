Otra remontada épica del Málaga para cambiar el rumbo (3-2)

Abonado al sufrimiento, a la emoción y a vivir al borde del precipicio, el Málaga consiguió otra victoria, la segunda, otra vez a base de trabajo y más trabajo, de una forma épica. Cada partido se convierte en una dura batalla para equipo blanquiazul, en la que ocurre de todo. Una montaña rusa permanente, un sinvivir para una afición entregada a la causa y en busca de una milagrosa recuperación que saque a los suyos del caos.

Y ganó el Málaga, sin alardes ni buen juego, gracias a su insistencia y trabajo. En un partido no apto para cardíacos, el equipo de Martiricos tuvo que adelantarse dos veces en el marcador para sumar otros tres puntos cruciales, que lo colocan ya con posibilidades de luchar por el cambio de rumbo, la salida del túnel. Abandonó el farolillo rojo otra vez, pero lo hizo con grandes dificultades, de una forma muy sufrida ante un rival directo, en el que destacó su hombre más valioso, Lucas Pérez (marcó un tanto y dio el segundo).

El gol de Rosales era un bálsamo que parecía consistente al comienzo, pero nunca más lejos de la realidad. Luego, tras adelantarse el conjunto gallego con dos tantos llegó la reacción malaguista gracias a un fundamental Chory Castro y la eficacia de los cambios, con un tanto final de Borja Bastón excelente, lo que permite al equipo blanquiazul también recuperar a una de sus grandes referencias.

Míchel apostó por la fórmula más natural para sustituir a Recio, por el único medio centro que tiene ahora en la plantilla, Rolón. Mantuvo el 4-4-2 como opción que le ha ofrecido mejor rendimiento y aportó más elementos al ataque en relación al último encuentro al alinear a dos delanteros y dejar fuera a Juanpi. El sistema era el previsible, aunque el ritmo de juego estaba por debajo de lo esperado desde el arranque.

Pero el dominio era local, con un Deportivo más pendiente del rival en los primeros minutos. La carencias malaguistas en el centro del campo existían, pero se paliaban con el trabajo de los delanteros, sobre todo Rolan, que reapareció con el mismo peligro de siempre. Peñaranda andaba más impreciso, pero los extremos estaban muy activos. Chory Castro dispuso de la primera ocasión, pero Rubén detuvo su lanzamiento ajustado.

La superioridad blanquiazul era notoria, al margen de un lanzamiento lejano de Guilherme.

Al fin llegó algo de justicia para el Málaga tras el primer cuarto de hora. En una acción de estrategia, en un lanzamiento de córner ejecutado por Chory Castro, el Deportivo basculó hacia el primer palo y Rosales irrumpió en solitario en el segundo para recibir el balón, controlarlo y disparar al fondo de las mallas. Se adelantó el equipo blanquiazul ante la alegría de un público que veía cómo se abría la puerta a una senda nueva y esperanzadora.

00:31 Vídeo. Emotivo minuto de silencio en La Rosaleda en recuerdo a Chiquito de la Calzada. / SUR

Pero la montaña rusa malaguista apareció una vez más. Tras un disparo de Peñaranda, el conjunto gallego se adueñó del juego y, sobre todo, de la patente del peligro. Forzaba una y otra vez a la defensa ante los desajustes en el centro del campo y las bandas, lo que derivó, después de varias opciones y fueras de juego, en el empate del Deportivo: Celso rompió el fuera de juego y centró desde la derecha para que Lucas Pérez marcara El Málaga, tras hacer lo más difícil, fue incapaz de mantener su portería a cero. Tardó el conjunto blanquizal en reaccionar después del mazazo de la igualada, pero lo fue haciendo poco a poco hasta completar hasta tres ocasiones de distinta importancia antes del descanso (de Peñaranda, Rolón y Baysse). Pero los altibajos seguían y seguían. Tras un esperanzador comienzo del segundo acto, otro jarro de agua helada: pérdida de balón, contragolpe y pase final de Lucas Pérez, y gol de Schar.

Enmudeció por momentos el estadio, impotente ante la remontada deportivista, pero el ambiente mejoró poco a poco y con jugadores ya de refresco en el campo (Juanpi y Ontiveros) se fueron equilibrando las fuerzas hasta que en una gran acción de Chory Castro, él mismo empató el choque después de una jugada de Ontiveros. Y empezó otro partido, con un público volcado e inquieto, con mucho en juego sobre el césped.

Entró Borja y pudo marcar muy pronto en un fuera de juego que le pitaron que no existía. El árbitro quiso demostrar en algunas ocasiones que no le imponía el ambiente hostil, en contra. El dominio local no ocultaba que el choque estaba abierto, con opciones para ambos equipos y una gran incertidumbre en el marcador. Existía un cierto compás de espera cara a unos minutos finales trepidantes.

Las dudas eran tremendas, pero faltaba que se estrenara Borja Bastón, que lo hizo con serenidad, calidad y acierto en un 'mano a mano' con Rubén tras el pase de Juanpi. Quedaban cinco minutos de sufrimiento para una afición volcada, lanzada en busca del triunfo de los suyos. La ventaja suponía remontar un resultado adverso y colocarse con vida, con posibilidades, en la lucha por salir del pozo. El Málaga deja de ser colista, pero necesita sumar muchos más puntos para encontrar el camino de la recuperación. El segundo paso ya está dado.