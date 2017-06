Una remontada hacia un final cruel

Ruano: «No hemos tenido suerte»

El técnico del Malagueño, Manel Ruano, declaró tras el choque: «En la vida hay que tener suerte y no la hemos tenido. Sabíamos el juego que hace el rival. El árbitro ha estado menos permisivo, pero hemos hecho lo que teníamos que hacer. No estamos en Segunda B por pequeños detalles». Respecto al arbitraje, comentó: «Es muy fácil arbitrar aquí. No tienen presión... Un gol que entra, un penalti, siete minutos de descuento... Es muy fácil. Tampoco nos podemos justificar. Allí nos metieron dos goles en cuatro minutos y ahí perdimos la eliminatoria. Hemos hecho lo que teníamos que hacer, remontar».