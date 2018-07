El reto europeo del Málaga Panorámica de la Grada de Animación de La Rosaleda la pasada campaña. / Ñito Salas Aspira a uno de los mayores promedios de asistencia en los estadios de Segunda en el continente PEDRO LUIS ALONSO Málaga Lunes, 23 julio 2018, 00:26

El descenso del Málaga a Segunda ha supuesto un quebranto económico al club de La Rosaleda, que desaprovecha un ciclo de claro auge de ingresos por derechos de televisión en la élite, pero también un varapalo para su afición, la de una ciudad que por peso demográfico (casi 600.000 habitantes en la capital, sin contar la conurbación de la Costa del Sol) no tiene un espacio normal en una segunda categoría. No obstante, el Málaga no es una excepción en el continente. Hay entidades históricas que atraviesan etapas difíciles pero siguen arrastrando una importante masa social

Es el caso del rival malaguista en Marbella hace justo una semana, el Nottingham Forest, campeón de la Copa de Europa en 1979 y 1980. Sin embargo, este club no juega en la élite desde 1999. Sucede algo parecido con el Leeds United, contrincante del Málaga en la Copa de la UEFA de 2003, una entidad que poco después se declaró en quiebra y que no ha vuelto aún a la máxima categoría.

Con más de 15.000 socios asegurados ya para la próxima campaña, pero con la esperanza de que la cifra acabe acercándose a los 20.000 al inicio de la temporada, el Málaga va camino de ser esta temporada uno de los equipos de Segunda División en Europa que más promedio de púbico asegure en la competición oficial.

La cuenta de Twitter @DeporFinanzas estableció la pasada campaña un seguimiento de los datos de asistencia de los clubes de Segunda del 'Viejo Continente', entre los que dominan los los ingleses y alemanes, dos países en los que la asistencia a las gradas es todo un fenómeno social en todas las categorías. Así, copan todas las plazas en el 'top veinte' de la Liga 2017-18, a excepción del Lens francés, que es el decimoquinto.

El Aston Villa, último líder

Así, el Aston Villa, que jugó el 'play-off' de ascenso en la Premier League, pero se quedó a las puertas, ha sido el equipo más seguido sin jugar en la élite, con un promedio de 32.097 espectadores y uno de los tres, junto al Leeds United y el Nuremberg por encima de los 30.000. Estos datos están fuera del alcance del Málaga, con un aforo en La Rosaleda para 29.500 espectadores.

El mejor español fue el Sporting de Gijón, con un promedio de asistencia de 20.809 y uno de los veintidós clubes europeos que aseguraron más de 20.000 aficionados. Entre los otros representantes de la Liga 123 hay que citar al Zaragoza (24º), el Oviedo (34º), el Osasuna (40º), el Córdoba (41º) y el Tenerife (42º).

En todo caso, durante estas semanas el grupo de animación del Fondo Sur, conocido como Málaga 1904 o Grada de Animación, y dentro de él, el Frente Bokerón, se sigue moviendo para impulsar la venta de carnés. Ayer mismo se difundió en las redes sociales un 'spot' protagonizado por el humorista Tomás García, en el que se anima a la afición a perder el miedo a demostrar el cariño a los colores blanquiazules y a desterrar el ánimo de vestir con las camisetas de los equipos 'grandes'.

Clubes con mayor promedio de publico en Segunda en Europa la pasada campaña:

1º. Aston Villa (Ing.): 32.097.

2º. Leeds United (Ing.): 31.524.

3º. Nuremberg (Ale.): 30.560.

4º. Sankt Pauli (Ale.): 29.207.

5º. Fortuna Dusseldorf (Ale.): 28.838.

6º. Wolverhampton Wanderers (Ing.): 28.300.

7º. Dinamo Dresde (Ale.):28.017.

8º. Sunderland (Ing.): 27.635.

9º. Derby County (Ing.): 27.183.

10º. Sheffield Utd. (Ing.): 26.854.

11º. Sheffield Wednesday (Ing.): 25.998.

12º. Norwich City (Ing.): 25.785.

13º. Middlesbrough (Ing.): 25.544.

14º. Nottinghan Forest (Ing.): 24.680.

15º. Lens (Fra.): 23.746.

16º. Kaiserslautern (Ale.): 22.504.

17º. Union Berlín (Ale.): 21.267.

18º. Birmingham (Ing.): 21.1042.

19º. Bristol City (Ing.): 20.0953.

20º. Sporting Gijón: 20.809.

24º. Zaragoza: 18.490.

34º. Oviedo: 14.220.

36º. Osasuna: 13.790.

40º. Cádiz: 12.974.

41º. Córdoba: 12.664.

42º. Tenefife: 12.257.