¿Va muy retrasado el Málaga en la planificación?

Sí, por Pedro Luis Alonso Hace un año sólo llegó un fichaje tras la fecha actual, Boyko

El Málaga dilapidó el mes de junio sin que sucediera nada ni se concretaran operaciones y basta repasar las hemerotecas para darse cuenta de que el club camina con semanas de retraso respecto al último verano. A estas alturas ya estaban todos los fichajes, menos uno poco relevante, el de Boyko, que llegó al final del plazo. Es verdad que en los últimos días de agosto Camacho estuvo cerca de salir, pero el jeque exigió el pago de la cláusula, y no se fue. No sólo eso. Juande Ramos trabajó con casi todo el grupo prácticamente toda la pretemporada. Otra cosa es lo que sucediese a nivel deportivo, porque el Málaga obtuvo buenos resultados en los amistosos, con una imagen relativamente convincente, y luego, en la Liga, apenas tuvo un hilo conductor en su juego, un estilo definido, con mucho mejores resultados que fútbol.

Si fuera Míchel estaría algo contrariado. La pretemporada no está yendo a pedir de boca. No por el trabajo colectivo, sí por otras incidencias:las lesiones arrastradas de Juanpi y Ontiveros (dos de los importantes), la de Ricca, el trabajo con un número excesivo de jugadores al no darse salida a los descartes, las pérdidas no previstas inicialmente de Camacho y Pablo, y la falta de al menos tres fichajes (un central, un ‘pivote’ y un punta), uno por línea, demasiados a estas alturas.

Es verdad que quizás el nuevo central no esté llamado a ser titular, con Baysse y Luis Hernández de rivales, pero las temporadas son largas y casi siempre imponen rotaciones obligadas de tres jugadores al menos en esa zona. El medio centro ha de ser una adquisición clave, porque no termino de ver a Kuzmanovic como un especialista para ejercer de ‘ancla’, y el punta dará alternativas ofensivas al ser distinto a Borja Bastón.Entiendo que este puesto puede originar más dificultades (en especial si se acude a echar las redes a los ‘grandes’, que suelen esperar para decidir sobre jugadores como Ivi, Amath, Borja Mayoral...), pero no los otros dos. Las de central y medio centro pueden ser las demarcaciones con más catálogo en el mercado y a un precio más asequible. Y ahora el Málaga tiene cierta liquidez. En conclusión, al club le quedan 19 días para debutar, 30 para acabar de fichar y cuatro ensayos más para ganar confianza en su juego y afianzar un once. El tiempo urge.

No, por Sergio Cortés La base del equipo ya está y sólo el medio sería titular

Yo entiendo que a estas alturas puedan surgir dudas sobre el equipo y sobre si la planificación va con retraso, pero me quedo con la frase de Míchel en la entrevista que publicamos el lunes. Vino a decir que a los jugadores les había anunciado días antes que frente al Borussia Moenchengladbach jugarían el 80 por ciento de los teóricos titulares en la primera jornada liguera. Al final el porcentaje se redujo porque Adrián causó baja a última hora, pero el once está más o menos definido. Al Málaga le quedan todavía tres incorporaciones, sí, pero de salida sólo el centrocampista optaría a una plaza como titular.

No hay que ser un lince para asumir que, si no median contratiempos físicos, la alineación frente al Eibar estaría formada por Roberto, en la portería; Rosales, Luis Hernández, Baysse y Juan Carlos, en la defensa; Kuzmanovic, por delante de la zaga; Keko, Recio, Adrián y Jony, como cuarteto en la segunda línea, y Borja Bastón, en punta. Doy por hecho, por ejemplo, que Juanpi y Ontiveros todavía no estarán (ambos quieren llegar a tiempo, pero el margen me parece escaso, y el riesgo, muy alto), que Keko estará por delante de Mula y, sobre todo, que Míchel se decantará por una defensa de cuatro hombres. Aunque en esto último tampoco pondría la mano en el fuego...

Quiero decir con esto que en líneas generales ya está la base del equipo para comenzar la Liga. De hecho, si analizamos lo que queda por venir, estamos ante un central que estaría por detrás de Luis Hernández y Baysse, y también ante un delantero que vendría a complementar a Borja Bastón (indiscutible ‘nueve’) y a En-Nesyri. La única pieza que llegaría para optar de lleno a la titularidad sería el centrocampista. Pero a tenor de las declaraciones de Míchel –«no nos cerramos a traer a un centrocampista tipo Camacho», recalcó– me da que salvo que sí venga un medio de contención, con las cualidades del aragonés, Kuzmanovic también será el ‘6’ titular si su estado físico lo permite.

Sinceramente, pienso que los deberes están hechos: ha llegado un meta titular (Roberto), un central titular (Baysse), un delantero titular (Borja Bastón) y un medio centro que puede ser titular (Kuzmanovic). Es sólo en esta posición donde tengo más dudas, porque ahí discrepo de Míchel. A Recio y a Adrián no los quiero como medios centro, sino cerca del área rival.