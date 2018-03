Ricca, baja indefinida en el Málaga El uruguayo vuelve a lesionarse, esta vez con un problema en el sóleo JUAN CALDERÓN Miércoles, 21 marzo 2018, 13:40

No está siendo una buena temporada para el uruguayo Ricca. El defensa ha vuelto a caer lesionado y será baja indefinida, pues el Málaga no ha facilitado el tiempo de baja que estará lesionado. Ricca sufre una lesión en el sóleo de la pierna derecha. No parece una dolencia grave, pero el futbolista ha estado lesionado en varias ocasiones esta campaña, así que no se puede aventurar nada.

Por su parte, Rolan y Lacen no se ejercitaron hoy con el resto de sus compeñeros y realizaron trabajo en el gimnasio. El Málaga cuenta con las bajas ya conocidas de Peñaranda y Juan Carlos.