Roberto sí cree en la salvación

El portero Roberto está convencido de que el Málaga tiene opciones reales de salvarse. Y explicó cómo y qué tiene que ocurrir. El madrileño analizó la situación y dejó claros algunos asuntos en una comparecencia en la que se mostró contundente en todas sus reflexiones sobre el futuro y aseguró que los jugadores no se van a rendir. «Claro que lo creo, porque las hay. El calendario que tenemos es esperanzador, aunque todo pasa por que ganemos. Esas opciones existen. Si llegamos a los últimos partidos a una distancia razonable, podemos conseguirlo», aseguró, a la vez que subrayó que el equipo no ha bajado los brazos en ningún momento, y que tampoco lo va a hacer: «Mucha gente puede pensar, pero hay un sentimiento de que se puede conseguir. Nadie ha tirado la toalla».

«En esta situación entiendo que se comenten muchas cosas y también que se puedan decir algunas que no sean verdad. No hay ningún jugador que haya dicho que a ver si pasan estos meses. Pero es normal que se lancen esos mensajes. No me extrañaría que se asegurara que hay enfrentamientos entre nosotros o con el entrenador, y sería mentira. Hay un compromiso del cien por cien. Otra cosa es lo que seamos capaces de conseguir el objetivo. He vivido esa situación otras veces y soy uno de los veteranos, y tampoco voy a permitir que esto ocurriera», recordó con gran seguridad.

El meta explicó qué ocurrió en Leganés para que los jugadores no saludaran tras el encuentro a los aficionados blanquiazules que se desplazaron para seguir el encuentro en directo. «Es cierto que después de un partido en el que sabes que no has hecho las cosas bien no sabes qué es mejor. Cuando alguien está enfadado contigo no sabes si pedirle disculpas o dejar un poco de tiempo. No podemos decir nada de la afición. Sabemos que es excepcional», destaca. En relación al choque de Leganés, Roberto tiene claro lo ocurrido en un compromiso en el que la imagen fue nefasta. «La peor sensación fue que el equipo venía en una dinámica aceptable de intensidad, jugando partidos más complicados y con buena intensidad. Era un plus de motivación que queríamos mantener. Pero en Leganés bajamos la intensidad, y eso limita el juego y reduce las oportunidades», insistió, mientras que añadió: «Puede ser por un cúmulo de cosas. Era un partido de más responsabilidad, y eso puede atenazar un poco a la plantilla. Cualquier equipo baja la intensidad y no se puede explicar por qué. Pero nosotros no podemos permitirnos eso».

Regreso al Espanyol

El portero tampoco quiere pensar en marcharse si el equipo desciende, ya que está cedido por el Espanyol con una opción de compra obligatoria sólo en el caso de permanecer en Primera. «Es algo que en nuestra situación se podría convertir en una realidad, pero quiero seguir sin contemplarlo. Si llega, lo consideraremos. Nunca lo interpreté como una cesión. Vine para quedarme. Cuando llegue el momento, lo veremos. Mi compromiso con este club es máximo. Si eso llegara, veríamos. El único escenario en el que quiero verme es en Primera, con el Málaga. Es probable que eso llegue a ocurrir. Mantengo la mentalidad de estar en Primera», apuntó.

El experimentado meta habló de su compañero Andrés Prieto, que procede también del Espanyol. «Andrés ha crecido mucho y está capacitado para jugar en Primera. Estaría más que preparado para Segunda», indicó. Y realizó una defensa a ultranza del entrenador: «Por supuesto que goza de la confianza y el respaldo de todos los jugadores. Ya que ha habido un cambio de entrenador, queríamos que nos aportara cosas. Está haciendo una labor complicada. El grupo de trabajo que viene con él se ha comprometido desde el minuto uno».