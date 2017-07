Roberto ya es malaguista Roberto, en La Rosaleda tras la firma del contrato. / malagacf.com El club confirma el fichaje del portero, que ha puesto mucho de su parte para venir SERGIO CORTÉS Jueves, 6 julio 2017, 01:04

De salida parecía un fichaje complicado, tanto por su salario como por las exigencias de su club. Sin embargo, Roberto es desde ayer oficialmente jugador del Málaga, aunque SUR ya desveló que el acuerdo se cerró el pasado fin de semana. El guardameta madrileño llega gracias sobre todo a que ha puesto mucho de su parte; es decir, que sus pretensiones económicas han debido estar a la altura de lo que el club requería.

A Roberto hay que catalogarlo como fichaje del Málaga con todas las de la ley. Es una contratación en toda regla, aunque se hable de cesión con opción de compra obligatoria para el próximo ejercicio. Más allá de que oficialmente las cesiones no estén permitidas, la operación ha podido resolverse porque el Espanyol no tardó en aceptar la fórmula de pago del club de La Rosaleda, que siempre pasó por abonar la cantidad pactada por el traspaso (un millón) ya en la temporada 2018-2019. No es una situación novedosa, porque también se acordó así con el Leicester cuando se cerró la llegada en propiedad del central Luis Hernández el pasado mes de enero.

Segunda etapa con Míchel

Roberto ya estará hoy oficialmente a las órdenes de Míchel. Será la segunda etapa en la que coincidan después de una muy exitosa en el Olympiacos. El entonces seleccionador nacional, Vicente del Bosque, desveló en un par de ocasiones que el hoy entrenador malaguista le recomendaba que convocara al cancerbero madrileño. De ahí que este periódico ya adelantara en abril que el club tenía la intención de incorporar a un guardameta experimentado y de primer nivel y que el máximo candidato era precisamente Roberto.

El Espanyol se mostró desde primera hora abierto a negociar con el Málaga por Roberto. Cabe recordar que cuando este se incorporó al club catalán lo hizo con la promesa de que partiría como titular. Sin embargo, posteriormente se produjeron la salida del canterano Pau López y la llegada de Diego López cedido por el Milan. Desde este mismo instante, el ya portero malaguista asumió que las intenciones del entrenador, Quique Flores, iban a ser otras.

La confirmación del fichaje de Roberto por parte del Málaga se produjo ayer exactamente una hora y un minuto después de que se oficializara la rescisión del contrato de Kameni. Desde que a finales de la semana pasada la salida del camerunés era casi un hecho la dirección deportiva reactivó la búsqueda de otro guardameta. Francesc Arnau ya maneja una lista de candidatos, aunque la intención es no precipitarse para acertar en la elección.