Rolan, una alarma más para el Málaga Rolan. / Agencia LOF El club detecta un problema importante en su tendón de Aquiles derecho del uruguayo y hará ahora una consulta con un especialista ANTONIO GÓNGORA Miércoles, 6 diciembre 2017, 00:33

Los problemas se suceden uno tras otro en el Málaga, de todos los colores. Además de las dificultades clasificatorias, ocupando el equipo ahora el ‘farolillo rojo’ tras el empate con el Levante, se unen más alarmas, más lesiones. La última apareció ayer ante la posibilidad de que el delantero Rolan sufra un problema importante en el tendón de Aquiles de la pierna derecha. Desde el club comunicaron que habían detectado «una posible complicación» que afectaría al uruguayo, aunque la entidad de Martiricos queda a la espera de una nueva consulta complementaria con un especialista en este tipo de dolencias con el objetivo de certificar la lesión descubierta.

El delantero fue sometido ayer a unas pruebas diagnósticas en Vithas Salud Rincón Medical y, después de analizar la resonancia y explorar al futbolista, el cuerpo médico tomó la decisión de realizar otra consulta, solicitar una segunda opinión, al doctor Lukas Weisskopf, un especialista suizo en este tipo de lesiones que ya trató con anterioridad al también malaguista Kuzmanovic. Es previsible que en breve conozca el club la respuesta de este experto, lo que le permitirá saber qué ocurrirá con el ariete ‘charrúa’ a partir de ahora.

Otro contratiempo

Esta posible lesión grave supone un contratiempo muy destacado para Míchel, ya que Rolan era uno de los jugadores más desequilibrantes de la plantilla, como ha demostrado en los últimos encuentros. Incluso, dependiendo al final de la importancia de la lesión, el club podría plantearse la posibilidad de incorporar a un delantero más a la plantilla, en la que están ya Borja Bastón, Peñaranda y En-Nesyri (este pertenece al segundo equipo). Es una opción más de en el mercado invernal.

Rolan llegó con problemas físicos de escasa importancia, una pequeña rotura, pero tras superarlos sufrió otras dolencias que al final han desembocado es este asunto, aunque no tuvieran una relación directa. El jugador, en cualquier caso, pretendía entrenarse ayer, pero no lo hará de nuevo hasta que no se conozca definitivamente cómo queda la lesión.