Rolan: «Si me tengo que quedar en el Málaga, lo haría con mucho gusto» Rolan, durante la rueda de prensa. «Tenemos que ser realistas, la situación es muy complicada. Pero el equipo no baja los brazos», confiesa el delantero uruguayo CARLOS J. MARTÍNEZ Miércoles, 14 marzo 2018, 14:32

“Tenemos que ser realistas, la situación es muy complicada. Pero el equipo no baja los brazos”, confiesa el delantero uruguayo CARLOS J. MARTÍNEZ “Si me tengo que quedar en el Málaga, lo haría con mucho gusto. Es un equipo que se merece mucho más, el fútbol no está siendo justo con nosotros”, manifestó en rueda de prensa Diego Rolan ante la pregunta de su acuerdo con el Deportivo de La Coruña. “No he pensado en la posibilidad de irme, mi responsabilidad y prioridad es el Málaga”, continuó explicando el atacante malaguista. Además, recalcó que “no fue un error venir al Málaga, fue una buena decisión de la que estoy contento”. “A la hora de jugar no volcamos lo que hacemos en los entrenamientos, creamos ocasiones, pero nos falta el gol. No hay falta de profesionalismo”, aseguró Rolan cuestionado sobre qué necesita este equipo para conseguir una ansiada victoria.

"Estoy muy bien de mi lesión en el tendón de Aquiles, a medida que vaya pasando los entrenamientos cogeré ritmo, estuve dos meses sin poder entrenarme con el equipo", explicó Rolan, posteriormente añadió que "no tengo problemas en jugar en varias posiciones, aunque soy media punta me puedo adaptar a otros puestos".

Uno de los grandes objetivos de la temporada para Diego Rolan era poder acudir al Mundial que se disputa en tres meses en Rusia, de momento se ha quedado fuera de la última lista dada por el seleccionador uruguayo, Tabárez. “Puede ser que no vaya, también por la situación de la lesión. Yo en lo personal tengo que tratar de jugar y si al equipo le va bien tendré más posibilidades de ir al Mundial”, aseguró el internacional uruguayo.