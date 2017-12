Rolan seguirá un tratamiento conservador y no parará, pero es duda para el domingo Rolan conduce el balón en el choque ante el Barcelona en el Camp Nou, donde cayó lesionado. / Agencia LOF El club pondrá en marcha un plan alternativo para mejorar la dolencia en el tendón de Aquiles del delantero, lo que evita otras opciones como la intervención quirúrgica ANTONIO GÓNGORA Viernes, 8 diciembre 2017, 00:28

El Málaga seguirá disponiendo de Rolan, en la medida de sus posibilidades, después de la decisión tomada ayer. Existían importantes dudas sobre el futuro del jugador tras descubrir el cuerpo médico del club un problema importante en el tendón de Aquiles de su pie derecho. La lesión, incluso, podría haber acabado en otra intervención quirúrgica, como le ocurrió a Kuzmanovic, pero la consulta realizada a un especialista abre otras alternativas. De ahí que el delantero siga adelante y no pare ahora, ya se que se aplicará un tratamiento conservador para buscar la recuperación si recurrir a otras opciones más invasivas. En cualquier caso, esta novedad no supone que el uruguayo vaya a jugar el domingo en San Sebastián, ya que no se ha entrenado varios días esta semana.

Las pruebas médicas realizadas al uruguayo esta semana, fundamentalmente una resonancia magnética, encendieron todas las alarmas, ya que el problema detectado le impedía al futbolista entrenarse, hasta que se tomara una decisión. De hecho, Rolan no trabajó con sus compañeros, a la espera de que se resolviera la consulta realizada para conocer una segunda opinión médica sobre este delicado asunto, en este caso llegada de la mano del doctor suizo Lukas Weisskopf, precisamente quien trató e intervino a Kuzmanovic.

El jugador, por su parte, se encontraba en condiciones de entrenarse, ya que este problema en de tendón de Aquiles no se manifiesta con un fuerte dolor, según aseguran fuentes del club. De esta forma, Rolan volverá a trabajar cuando pueda, ya que también sufre un virus gastrointestinal que le impidió trabajar los dos últimos días. Habrá que observar su evolución en las próximas horas para saber si puede acudir a las dos últimas sesiones, lo que puede permitirle viajar con el equipo a San Sebastián.

Esta decisión permite a Míchel y el equipo tener un problema menos, ya que el ariete ‘charrúa’ estaba siendo uno de los más destacados del conjunto blanquiazul. Además, dependiendo de cómo evolucione Rolan en los próximos encuentros, este asunto puede afectar a la planificación, ya que esta ausencia sí forzaría ya a la dirección deportiva a buscar alguna alternativa en el mercado. El equipo malagueño cuenta con cuatro delanteros en este momento: Borja Bastón, Peñaranda, el propio Rolan y el canterano En-Nesyri, que tiene ficha con el segundo equipo.