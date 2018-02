Roles dispares para los fichajes del Málaga Mario Husillos, José González y Josemi, en el entrenamiento de ayer. / Fernando González La mitad de las incorporaciones, pendientes de encontrar acomodo en el equipo PEDRO LUIS ALONSO Málaga Lunes, 12 febrero 2018, 00:44

Aunque aún no ha transcurrido mucho tiempo desde el cierre del mercado invernal, está siendo muy desigual el recurso a las ocho incorporaciones. Va de suyo que pensar en un once tipo con todas las caras nuevas sería algo irreal, porque implicaría mantener a sólo tres integrantes de la plantilla inicial del curso y, sobre todo, porque cinco de los recién llegados son especialistas en las cuatro demarcaciones más ofensivas.

Lacen, recuperado y en el entrenamiento del equipo Lo de Lacen se quedó en un susto. Ingresado el sábado por un traumatismo craneoencefálico tras un choque de cabezas con Fernando Torres, no tuvo complicaciones en su evolución. El argelino, que abandonó el Hospital Vithas Parque San Antonio, donde acudió para ser observado, pidió a última hora de la noche el alta voluntaria y lanzo un mensaje tranquilizador en su cuenta de Twitter. Ayer acudió al entrenamiento de la plantilla y trabajó en el gimnasio.

Sin embargo, la sensación dominante es que será muy difícil esperar un protagonismo similar de todos los jugadores. A día de hoy tres parecen ya titulares. Es el caso de Ignasi Miquel, consolidado en el eje de la zaga junto a Luis Hernández y cuya llegada hizo posible el traspaso de Baysse por un millón al Girondins de Burdeos. También Iturra encontró acomodo, ante la ausencia de medios centro defensivos de valía contrastada antes de su llegada. Sin embargo, el buen debut de Lacen el sábado lleva a pensar en que se puede convertir en un competidor directo, aunque también es probable la opción de que sean la pareja en el centro del campo, en perjuicio de un Recio que ha cotizado a la baja en las últimas semanas y que estuvo ausente ante elAtlético por mantener molestias en la cadera izquierda, según la explicación oficial del club. El otro fijo es Ideye, junto a Borja Bastón lo más parecido a un ‘nueve’ en la plantilla. Sabe jugar bien de espaldas, pero de momento necesita estar atinado y activo en lo fundamental: la definición.

Futuro incierto

Por contra, la incertidumbre se cierne sobre Samu, Bueno, Success y Lestienne. De momento, no han desbancado a Keko y Chory Castro del once, y no porque el rendimiento de estos dos jugadores esté siendo óptimo, ni mucho menos. Además, la recuperación de Rolan y la inminente de Peñaranda sumará más competencia, y En-Nesyri, poco acertado pero muy generoso en el esfuerzo, está disponiendo de muchos minutos durante las últimas jornadas.

Frente a Ignasi Miquel, Iturra e Ideye, fijos, y Lacen, que puede gozar de mucha confianza, hay dudas con Samu, Bueno, Success yLestienne

El ‘overbooking’ del Málaga en las plazas de ataque, con hasta trece jugadores frente a siete defensas sólo se explica desde la necesidad urgente de aportar una mejora al equipo en su faceta ofensiva. Pero a la postre Samu, convocado por primera vez con sólo un entrenamiento y que ha jugado en los tres partidos en que ha estado disponible, únicamente fue titular por la sanción de Chory Castro; Success, tras una aparición breve en Las Palmas, no fue citado ante el Atlético de Madrid; Lestienne todavía no ha debutado, y Bueno no ha estado de momento entre las primeras preferencias de Míchel ni de Jose desde su llegada.