Rolón, sobre la situación del Málaga: «La única receta es la unión del vestuario» Rolón, durante la rueda de prensa. / SUR El argentino no quiso comentar la charla que tuvo Míchel con los jugadores y aseguró que hay "unión" con el cuerpo técnico ENRIQUE MIRANDA Málaga Martes, 17 octubre 2017, 13:33

Esteban Rolón no quiso hoy decir ni una palabra sobre la charla que les dio hoy Míchel a todos los jugadores en el campo de la Federación, antes del entrenamiento. El Málaga se encuentra en una situación muy delicada, especialmente tras la derrota ante el Leganés y el equipo quiere mantenerse unido para tratar de sacar adelante la temporada. «Esa charla queda en el vestuario. Esta una situación difícil, pero el grupo está unido y vamos a seguir hasta el final», aseguró el argentino.

Rolón apenas compareció unos minutos y contestó a la mayor parte de las preguntas con monosílabos o respuestas muy cortas. Eso sí, repitió varias veces el concepto de «unión» del vestuario. «La responsabilidad es nuestra, tenemos que responder estando fuertes, unidos y yendo partido a partido. La receta es la unión del vestuario, del equipo, que nada exterior influya, estamos muy unidos con el cuerpo técnico", aseguró. Rolón aseguró que ha vivido situaciones similares en Argentina: "Sé que de esto se sale con la unión del grupo y del cuerpo técnico y trabajando, no queda nada más en lo que pensar», comentó.

Desde el punto de vista individual, el malaguista asegura que siempre intenta cambiar detalles y que aún no se ha visto su mejor versión: «Hay mcuhas cosas que mejorar», afirmó. Su llegada a España y al fútbol europeo no ha sido desde luego como esperaba, como reconoció: «No es como lo esperaba, pero así es el fútbol, sólo queda trabajar». Rolón afirmó que jugar en el Camp Nou es un sueño y que, pese a la dificultad de medirse al Barcelona, «vamos a trabajar para sacar los tres puntos, aunque sea difícil». «Tratamos de no hacer cuentas, de llevar esto partido a partido» afirmó.