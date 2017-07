Rosales, más cerca del pasaporte comunitario

El lateral malaguista Rosales está más cerca de la consecución del pasaporte comunitario, lo que puede abrir vía a nuevas contrataciones en la entidad. El Málaga tiene menos problemas que hace un año en este sentido, porque ya salió Weligton, mientras que Santos y Peñaranda están entre los descartes, con lo que quedan dos plazas, pero este paso puede ser importante para hacer más sencilla la planificación de fichajes. El venezolano lo admitió en unas declaraciones a la web del club en su estadía en Garderen: "He hecho todo lo necesario para que esté al día la documentación, y ahora sólo depende de la duración del trámite. Es importante para mi y mi familia y espero que salga bien y poder disfrutarlo" .

Por otro lado, el defensa se refirió a su operación al final de la pasada campaña y a su estado físico: "Al principio tenía dudas por la intervención, las molestias... pero eso ha quedado atrás. Cada día me siento mejor y gracias a Dios no tuve ninguna recaída". Además, asume con normalidad su nuevo rol de veterano, de capitán: "Se fueron Camacho, Weligton y Duda, y ahora nos toca a los que tenemos más experiencia, pero siempre digo que cada uno ha de ser responsable de sus acciones".

Por último, Rosales restó importancia a las tres derrotas sufridas en lo que va de verano -"no hemos logrado victorias, pero se han hecho cosas buenas"- y recordó su experiencia de varias temporadas en este país, en el Twente de la Eredevisie: "Fueron cuatro años los que estuve aquí y aprendí mucho. Fue en Enschede, cerca de la frontera alemana. Me manejaba en inglés, pero fui aprendiendo algo de holandés, aunque no conversación fluida".