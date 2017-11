Rosales: «Tenemos que minimizar los errores y sumar puntos» Rosales, en el centro, en la mesa sobre la lucha contra la violencia de género. / Fernando González El lateral malaguista, optimista: "El domingo lo vamos a dar todo para ganar" CARLOS J. MARTÍNEZ Jueves, 16 noviembre 2017, 15:54

Roberto Rosales acudió junto a Adriana Martín a la Facultad de Derecho como representantes de las dos secciones principales de fútbol del Málaga. El acto, organizado por la Fundación MCF, tenía por objetivo apoyar la lucha contra la violencia de género. El lateral malaguista fue contundente sobre la importancia del partido ante el Deportivo (domingo, 12.00 horas): “Estamos en una situación en la que tenemos que minimizar los errores y ser duros en casa y conseguir la mayor cantidad de puntos”.

Además, sobre el cambio de juego del Málaga, afirmó: “El partido del Barcelona nos dio confianza porque jugamos bien, pese a la derrota. El choque contra el Celta sirvió para reafirmarnos y en Villarreal hicimos un buen partido. El domingo lo vamos a dar todo para ganar”.

Sobre el rival del domingo, el Deportivo, el venezolano destacó al conjunto gallego: “El Deportivo es un equipo muy difícil, con jugadores muy importantes. Nos preparamos para estar fuerte y bien, queremos hacer un partido con intensidad”. Sobre si el choque en La Rosaleda es una final, fue contundente: “Cuando vas el último cada partido es una final, estamos trabajando bien pero tenemos mucha responsabilidad, tenemos que trabajar duro y verlo como una final”.

Abordado acerca de las declaraciones de Míchel sobre el rendimiento de los jugadores realizadas a este periódico, comentó: “Sabemos que no hemos estado a la altura y no hemos tenido nuestro mejor nivel. El equipo ha mejorado y somos autocríticos, sabemos que podemos hacer más. No nos vamos a rendir”. Finalmente, Rosales fue cuestionado por sus sensaciones en lo que llevamos de curso: “La Liga no la empecé bien, pero en los últimos partidos me siento mejor. Obviamente todo influye pero el domingo tenemos la oportunidad e reafirmarnos”.